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12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Maaşlarını alamayan madenciler işi bıraktı

12 Eylül 2026, Cumartesi 08:21
Giresun ve Yozgat’taki maden işletmelerinde çalışan işçiler, dört aydır ücretlerinin ödenmemesi üzerine iş durdurdu. Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin tüm maaş alacaklarının derhal ödenmesini istedi.

 

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Nesko Madencilik ile Yozgat’taki Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerinde çalışan işçiler, dört aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurdu. Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilerin ücretlerinin ödenmesini talep etti.

NESKO MADENCİLİK’TE İŞ DURDURMA

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın açıklamasına göre, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Nesko Madencilik’in Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki işletmesinde çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri sebebiyle 12 Eylül itibarıyla iş bıraktı.

DÖRT AYLIK MAAŞ ALACAĞI BULUNUYOR

Yozgat’taki Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerinde çalışan işçilerin de dört aylık maaş alacaklarının bulunduğu belirtildi. İşçilerin, beşinci ayın başlamasına bir gün kala iş durdurma kararı aldığı bildirildi.

VERİLEN ÖDEME SÖZÜ TUTULMADI

Sendika, işçilere biriken maaşlarının en geç 11 Eylül’de ödeneceğinin söylendiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini açıkladı. Bunun üzerine işçiler ücretlerinin ödenmesi talebiyle iş durdurma yoluna gitti.

SENDİKADAN “DERHAL ÖDEYİN” ÇAĞRISI

Bağımsız Maden İş Sendikası, Nesko Madencilik ile Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerindeki işçilerin ödenmeyen tüm maaşlarının derhal yatırılmasını istedi. Sendika, süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi

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