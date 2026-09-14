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14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

14 Eylül 2026, Pazartesi 10:07
2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başlarken, Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler ilk ders heyecanını yaşadı; İstanbul ve Ankara’da ise okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu arttı.

Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatili sona ererken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilk ders zilinin çalmasıyla milyonlarca öğrenci yeniden sıralarla buluştu.

Hakkari’den Edirne’ye, Kayseri’den Bitlis’e kadar birçok şehirde öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yolunu tutarken, yeni eğitim yılının ilk gün heyecanı ülke genelinde yaşandı.

Hakkari'deki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Edirne’deki 75. Yıl İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tutarken, ilk gün heyecanı yüzlere yansıdı.

Kayseri'de 1157 okulda yaklaşık 295 bin öğrenci ile 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Mehmet Soysaraç Ortaokulu'ndaki öğrenciler de yeni döneme başladı.

Bitlis Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Özellikle İstanbul'da ve başkent Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması sebebiyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. 

AA

Etiketler: Okullar açıldı, ilk ders zili, 2026-2027 eğitim öğretim yılı, MEB, 17 milyon öğrenci, okulun ilk günü, İstanbul trafik, Ankara trafik, yeni eğitim yılı
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  • Hüseyin İlhan

    14.09.2026 10:36:30

    YAP-BOZ mantığı ve aç-kapa oyunuyla eğitim olur mu,AKP yaparsa olur.

Risale-i Nur Külliyatı

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