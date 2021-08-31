"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Kütahya - Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem

31 Ağustos 2021, Salı 14:45
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

Kütahya Valisi Ali Çelik de ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.

Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki 'Caldor' yangınında bilanço ağır: 'Daha önce hiç görülmemiş yangınlar'

    Kütahya - Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem

    'Tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı'

    Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular ve cevapları

    ABD'nin Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla abone elektriksiz kaldı

    TMO'dan fındık alımına ilişkin açıklama

    Orman yangınlarının olduğu 5 ildeki elektrik borçları 3 ay ertelendi

    'Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti'

    Dış ticaret verileri açıklandı

    Üniversite adaylarının yüzde 85,80'i programlara yerleşti

    YÖK Başkanı Özvar'dan 'ek yerleştirme' açıklaması

    'Afganistan şu an çocuk olmak için dünyadaki en kötü yerlerden biri'

    Doğru İslam'ın tarifi Risale-i Nur’da

    ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi

    4 şehir daha düşük riskli iller arasına girdi

    Salgın nedeniyle 245 kişi daha vefat etti

    DSÖ Afganistan'a tıbbi malzeme taşıyan uçak gönderdi

    Pentagon'dan Afganistan açıklaması

    IMF parasını ne yapacaksınız?

    3 milyon 613 bin kişi işini kaybetti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet daha fazla gecikmemeli
    Ahmet BATTAL

    Aşı mecburiyeti ve sağlık hakkı çatışması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Fenalıkta pay sahipleri kimlerdir?
    Osman ZENGİN

    Afganları da, içerilere sokalım...
    Genel

    Doğru İslam'ın tarifi Risale-i Nur’da
    Faruk ÇAKIR

    Kutuplaşmanın bedeli
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’a sorulan ilk sorular
    Risale-i Nur'dan

    İttifaktaki ehemmiyetli kuvvet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.