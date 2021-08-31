Kütahya - Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

Kütahya Valisi Ali Çelik de ilk belirlemelere göre ilçede depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zararın meydana gelmediğini söyledi.

Sarsıntının ardından bölgedeki görevlilerle irtibat kurduklarını belirten Çelik, "Köy muhtarlarıyla görüştüm, herhangi bir yıkıntı, zarar mevcut değil. 112 Acil Çağrı Merkezimize depremle ilgili herhangi bir yıkım ya da zarar olduğuna yönelik ihbar da gelmedi. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.