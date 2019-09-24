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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Marmara Denizi açıklarında deprem

24 Eylül 2019, Salı 11:15
Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

AFAD, saat 11.00'de gözlemlenen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." denildi.

AA

Etiketler: marmara, deprem
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