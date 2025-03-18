Meteorolojiden sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu için sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde başlayan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı şeridinde yağmur ve sağanak, özellikle batısında karla karışık yağmur ve yer yer kar, iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile Konya'nın güneydoğu, Malatya'nın kuzey, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Tokat'ın doğu ilçelerinde karla karışık yağmur, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise yağışların, yarın sabahtan itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Hakkari il geneli, Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçeleriyle Batman'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Yağışlar ve fırtınalar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde şiddetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise fırtınanın yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinde bölgenin doğusunda, akşam ise batısında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.