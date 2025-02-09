"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Önümüzdeki hafta da yurt genelinde soğuk hava etkili olacak

09 Şubat 2025, Pazar 18:45
Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak ve soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da yağış, Ankara'da hafif ve orta kuvvetli kar, İzmir'de ise parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta boyunca yurt genelinde soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyledi.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın görüleceğini bildiren Tekin, yarın Marmara'nın güneyi, doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti.

Söz konusu bölgelerde yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Tekin, "Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kıyı Akdeniz'de sağanak şeklinde görülecek." dedi.

Tekin, salı günü Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyi, batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görüleceğini belirtti.

Çarşamba günü ise Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadoolu Bölgesi'nde yağış olacağını ifade eden Tekin, "Hafta boyunca iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söylebiliriz." dedi.

Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayına, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ tehlikesine işaret eden Tekin, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gelecek 3 gün boyunca Karadeniz'in batısında, Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceğini aktaran Tekin, çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine ve denizlerde lodos ihtimaline karşı tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu

Tekin, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca hafif, orta kuvvetli kar yağışının görülebileceğini, sıcaklıkların gündüz 2 ila 3, gece ise eksi 1 ila eksi 2 derecede seyredeceğini söyledi.

İstanbul'da 3 gün boyunca yağış görüleceğini belirten Tekin, "Yağışlar özellikle gün içinde sağanak, gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacak. İstanbul'da önümüzdeki 2-3 gün boyunca kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esebilir." diye konuştu.

İzmir'de gelecek 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Tekin, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını ancak iç kesimlerde sis ve pus hadisesinin görülebileceğini aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Santorini diken üstünde

    Önümüzdeki hafta da yurt genelinde soğuk hava etkili olacak

    Fenerbahçe, Alanya'da da hata yapmadı

    Sigaradan kurtulmak isteyenler ALO 171'i tuşluyor

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da öldürmeye devam ediyor

    ABD'de yeni kar fırtınası alarmı!

    17 bin enkaz hâlâ duruyor

    Deprem bütçesi tam kullanılamadı

    Dünya UCM'ye sahip çıktı - 79 üye ülkeden ortak bildiri - Trump'a tepkiler büyüyor

    UCM, AB’den yardım istedi

    Tonlarca soğan hayvan yemi oldu

    Erdoğan, tehcir planı karsısında neden sessiz?

    Zam yaparak tasarruf sağlanamaz
    📷

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"

    Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

    Biden'ın tüm güvenlik izinleri, Trump tarafından iptal edildi

    Umre ziyareti için aşı zorunluluğu kalktı

    ‘Gazze, ABD toprağı olacak’ diyen Trump’a tepki göster

    Almanya da Trump'ın skandal Gazze'yi "devralma" planını reddetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tonlarca soğan hayvan yemi oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün yollar kapanınca...”
    📷
    Genel

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"
    Nuray Kaya

    Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane
    Misbah ERATİLLA

    Kur’ân’ın tokadı
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Kandil hediyesi hazırlıyoruz
    H. Muharrem OKUR

    Zorluklarla karşılaşınca ne yapmalıyız?
    Mustafa Yalçın

    Sessiz sesler
    Ahmet BATTAL

    Çin Birliği mi Avrupa Birliği mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.