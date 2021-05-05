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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ramazan ayında susuz kaldılar

05 Mayıs 2021, Çarşamba 18:00
Kirazlıyayla köyü’nde maden şirketinin ‘yüksek gerilim hattı’ çalışmaları sırasında su ve kanalizasyon boruları patlayınca köy halkı Ramazan ayında susuz kaldı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde maden şirketi, salgın sebebiyle alınan “tam kapanma” kararıyla birlikte köyün içerisinde “yüksek gerilim hattı” çalışmaları başlattı. Su ve kanalizasyon boruları çalışmalar sırasında patlayınca köylü susuz kaldı, vatandaş tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köylülerin Ramazan ayında susuz kaldıklarını belirterek, “Köylüler tehdit ediliyor. ‘Dışarı çıkarsanız ceza keseriz’ diye. Bu evlerin suyu kesik. Evinden çıkacak, su yok çünkü içmek için, buradan atlayacak, buraları aşacak, gidecek çeşmeden su getirecek. Maalesef Kirazlıyaylalılar perişan. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar” dedi.

Köylüler tehdit ediliyor

“Yüksek gerilim hattı” çalışmasının yapıldığı köyün içerisinde Kirazlıyaylalı kadınlarla birlikte inceleme yapan Kayışoğlu, “Köyün başından sonuna kadar evlerin duvarlarının dibinden, tam da kanalizasyon borusunun üstünden, yüksek gerilim hattı döşeniyor. Yol boyunca bütün evlerin önündeki kanalizasyon boruları patlamış, kesilmiş. Şimdi uygun olmayan malzemeler getirip kullanılmaması gereken malzemeyi kullandılar. Bu bahçe sulamalarında kullanılan bir malzeme. Gördüğünüz gibi yine patlak ve işe yaramıyor. Bugün patlamasa bile üstünü kapattıklarında patlayacak” dedi. Kayışoğlu, çalışmalarda boruların patlaması sebebiyle Ramazan ayında köylülerin susuz kaldığını belirterek, “Köylüler tehdit ediliyor. ‘Dışarı çıkarsanız ceza keseriz’ diye. Bu evlerin suyu kesik. Evinden çıkacak, su yok çünkü içmek için, buradan atlayacak, buraları aşacak, gidecek çeşmeden su getirecek. Maalesef Kirazlıyaylalılar perişan. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Bursa - Anka

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