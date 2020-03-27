"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Rize'nin Kendirli Beldesi karantinaya alındı

27 Mart 2020, Cuma 14:49
Rize'nin Kendirli Beldesi'nde koronavirüs nedeniyle karantina ilan edildi. Beldeye giriş çıkışlar durduruldu

Rize'nin Kendirli Beldesi ve beldeye yakın Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle karantina altına alındı.

Rize Valiliği'nin duyurusuna göre bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulacak, giriş çıkışlara izin verilmeyecek.

Valilik duyurusunda "Yine muhtarlar üzerinde bu bölgede tüm evlerdeki ateş,öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak yada gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın,market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir," denildi.

Öte yandan 'çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında' sokağa çıkışlar da ikinci bir karara kadar sınırlandırıldı.

Etiketler: Rize, Kendirli, karantina
Okunma Sayısı: 549
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • hayati

    27.3.2020 15:35:17

    amaniiiii rizede ne kadar da virüslu varmış vay anaaaaam.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Çiftçilere yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Ege Üniversitesinde aşı çalışmaları başladı

Bill Gates: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse vaka sayısı artar

Rize'nin Kendirli Beldesi karantinaya alındı

İngiltere Başbakanı koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikkati elden bırakmayalım

Çin'de yabancıların ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı

Bakan Pakdemirli atama tarihlerini açıkladı

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün düşmanını açıkladı

Koronavirüs akciğerlerde işte böyle gözüküyor!

Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak

Yunanistan sınırındaki sığınmacılar salgın nedeniyle bölgeden ayrıldı

ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

İmamoğlu: Sokağa çıkmama konusunda daha radikal kararlar alınmalı

KOAH hastalarına "virüs" uyarısı

2020 YKS müfredatı açıklandı

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

'65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşa gıda kolisi ulaştıracağız'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Meclisin tarihî sorumluluğu
Cevher İLHAN

Camilerde siyasetin akıbeti…
Genel

Meclis'e çağrı
Ali FERŞADOĞLU

Siz ne filmler çeviriyorsunuz yahu?
Genel

Terör suçu hukuki temelde netleşmeli
Risale-i Nur'dan

“Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı...”
M. Latif SALİHOĞLU

Tola, Demirel ve Hesna Şener
Süleyman KÖSMENE

Said Nursî’yi kiminle analım?
İbrahim ERSOYLU

Korona ve korku hissi
Faruk ÇAKIR

Daha iyisi mümkün

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.