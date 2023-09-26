Samsun'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik'in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çelik öldü, 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çelik'in İncesu Merkez Mahallesi muhtarı da olduğu öğrenildi. Servis aracındaki öğrencilerin yakınları, olay yerine gelerek kamyon sürücüsüne tepki gösterdi. Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. AA

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.