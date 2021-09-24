Sultan Sazlığında da kuraklık hakim

Türkiye’nin önemli sulak alanları arasında yer alan, göçmen kuşların uğrak noktası Sultan Sazlığı’ndaki Yay Gölü’nde kuraklığın etkisi Eylül ayında da büyük ölçüde hissediliyor.

Develi Ovası’nın ortasında, yaklaşık 94 kilometrekarelik bir alan kaplayan, suları tuzlu olan Yay Gölü, sıcaklık artışı sebebiyle yaz aylarında kurudu. Eylül ayı itibariyle yağış olması durumunda tekrar su tutması beklenen gölde kuraklık etkisini sürdürüyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Dadaşer Çelik, sulak alanların hidrolojik açıdan dinamik sistemler olduğunu, buralarda hem suyun hacminin hem de su seviyesinin yıl içinde normal olarak değişim gösterebildiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre normalden farklı bir yıl yaşandığına dikkati çeken Çelik, özellikle ilkbahar yağışlarında İç Anadolu Bölgesi’nde yüzde 25’e varan azalma yaşandığını dile getirdi. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini ifade eden Çelik, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki tüm sulak alanlarımız ve Sultan Sazlığı hassasiyetinden dolayı bu duruma olumsuz yanıt veriyor.” diye konuştu.

