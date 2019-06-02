THY'den rekor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunun kırıyoruz, 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunu kıracağını bildirdi. Ekşi, yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda bayram bereketi. Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz, 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin." ifadelerini kullandı. AA

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