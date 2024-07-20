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21 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Trakya’da yağmur duası yapıldı

20 Temmuz 2024, Cumartesi 23:33
Batı Trakya’da, kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıldı. Gümülcine yakınlarındaki Sınırdere Köyü’nde, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, cuma namazı öncesi vatandaşlara nasihatlerde bulunarak, yağmur duasının nasıl yapıldığını anlattı.

Şerif, “Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur.” dedi. Soydaşlar, daha sonra Şerif eşliğinde cuma namazını kıldıktan sonra yıl içinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur yağması için dua etti. Namazın ardından katılımcılara yemek ve aşure ikram edildi.

***

YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı

AA

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