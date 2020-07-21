Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 vefat daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Son 24 saatte, 42 bin 846 yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldı. 928 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi vefat etti. 1009 kişi hastalığı yendi. Böylece Türkiye'de toplam, 4 milyon 259 bin 627 COVID-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 221 bin 500'e çıktı. 5 bin 526 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı da 204 bin 011'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok" açıklamasını yaptı.

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