Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 26 kişi daha vefat etti

Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 26 kişi öldü, 983 yeni vaka tespit edildi. Böylece yeni vaka sayısı tekrar binin altına düştü. Yapılan test sayısıysa 2 milyonu geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Covid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri paylaştı. Bakan Koca iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün gerçekleşen 39 bin 230 testle birlikte salgının başlangıcından beri 2 milyon 3 bin 594 yapıldı. Son 24 saatte 983 yeni vaka tespit edilirken, 26 can kaybı yaşandı.Toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi.

Bugün bin 21 kişi daha hastalığı yenerken, hastalığı yenenlerin toplam sayısı 126 bin 984'e çıktı. 649 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 308 hasta da solunum cihazına bağlandı.