Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 26 kişi daha vefat etti

Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.
Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 26 kişi öldü, 983 yeni vaka tespit edildi. Böylece yeni vaka sayısı tekrar binin altına düştü. Yapılan test sayısıysa 2 milyonu geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Covid-19 salgınıyla ilgili elde ettikleri son verileri paylaştı. Bakan Koca iletisinde şu ifadeleri kullandı:
"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."
Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün gerçekleşen 39 bin 230 testle birlikte salgının başlangıcından beri 2 milyon 3 bin 594 yapıldı. Son 24 saatte 983 yeni vaka tespit edilirken, 26 can kaybı yaşandı.Toplam can kaybı ise 4 bin 515'e yükseldi.
Bugün bin 21 kişi daha hastalığı yenerken, hastalığı yenenlerin toplam sayısı 126 bin 984'e çıktı. 649 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 308 hasta da solunum cihazına bağlandı.
Euronews Türkçe