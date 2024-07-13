Yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacağını aktaran Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yağış beklenen bölgeler ve illerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Cumartesi günü için ise Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile yine karadeniz bölge genelinde yağışlar alacağız. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Yağışların Ankara ve İstanbul’da yer yer devam edeceğini aktaran Tekin 3 büyük ilin hava durumunu şöyle anlattı: “Başkentte cumartesi günü yağışı göreceğiz. İstanbul’da hafta sonu yağış ara verecek. İzmir’de hafta sonu yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.”