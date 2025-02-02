"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Rüya içinde hakikat

Abdulbasir Şeker
02 Şubat 2025, Pazar
Gün batımında boynum bükülür ta uzaklara dalarım. Ve öylece kalakalırım…

Hatta hayalim nereye, bende oraya giderim. Ve orada emellerime ve elemlerime dair ne varsa onlarla iştigal eylerim.

Belli ki; dünyada ne ile iştigal orada onlarla haşir neşir… Bakıyorum dünyamda ne varsa, numuneleri hayalimde. İşte o an; hayal ve hakikati birbirine karıştırıyorum. Sonra hayalime biniyorum gezintiye çıkıyorum… Bakıyorum ki; her yerde emellerim ve elemlerim…

Uzun bir süre yol alıyorum sonra karşıma; bana benzeyen bir suret, bana bak diyor,

Kemal-i taaccüple hane-i cismime bakıyorum;

Her şey süratle akıp gidiyor. Med–cezir…

Neye baksam, neyi sevsem beni yaralıyor… Neye elimi uzatsam ellerim parçalanıyor…  Ve her ayrılıkta kalbim, buruşan bir mektup misali buruşuyor…

Ne geçmiş zamana gidebiliyor, ne de gelecek zamana söz geçirebiliyorum. Her şey istikamet üzere…

Ya ben!

Bugün beni düşünmeye sevk eden gün batımı ve ölüm… Yarınımı deşmeme vesile oluyor. İşte; her şeyin nihayet derecede uzak olduğu, ruhumun çekildiği, nefesimin sesinin kesildiği, herkesi korkutan ölüm sessizliği bedenimi sarıp sarmalıyor.

İşte o an;

Ölüme an be an yakınlaştığımı hissediyorum. Ve hatta sergüzeşt-i hayatımın en karanlıklı, en korkunç gafletle geçen günah günleri, yirmi dört kare önüme seriliyor.

Kendimle hesaplaşıyor, kendimle kavga ediyorum…

An geliyor kendimde utanıyor, kendimden korkuyor, kendimden kaçıyorum...

Ve o an;

Dünya ile alakadar olduğum ipler kopmaya başlıyor. Hatta umutlarım, ümitlerim, emellerim ama her şey kopmaya başlıyor.  Bana ait ne varsa diyorum…

Elemlerden başka bir şey kalmıyor ellerimde…

Kalbim daralıyor, vücudum sarsılıyor. Dünya ile alakam kesiliyor.

Geçmiş geliyor…  Dehşete kapılıyorum… Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum, ama nafile…

Vücudumu etkisi altına alan ve hareket kabiliyetimi kısıtlayan Azrail’in güçlü kolları vücudumu sarıp sarmalıyor.

Ve yanında aldatmaz ve aldanmaz ciddi bir adam;

‘Uyan, aklını başına al!

Emellerin bekasız, elemlerin ruhta bâkî kaldığını...

Enaniyetine güvenenin yıldız böceğine,

Güvenmeyenin arıya benzeyeceğini’ söyleyerek sarstı.

O sarsıntıyla aklım başıma geliyor ve ayılıyorum.

Köşeme çekiliyor, istiaze ve istiğfar etmeye başlıyorum…

Bir müddet sonra bakıyorum karşımda yine Azrail!

Bu sefer görevi icabı gayet ciddi!

Ve yanındaki aldatmaz ve aldanmaz ciddi adama bakıyorum…

Gülümseyerek ‘hoş geldin kardeşim’ diyerek kollarını açıyor…

Birdenbire irkiliyorum telefonun çalan sesiyle sabah ezanı okunuyor…

Masanın üzerinde 17. Söz ve Gençlik Rehberi…

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya: Kudüs Filistin toprağıdır

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı

    ABD: Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddiası "doğrulanmış bir gerçek"

    Özel okul fiyatları hakkında TÖZOK tarafından açıklama

    California'daki söndürme çalışmaları 24 günde tamamlanabildi

    Çanakkale sahillerinde de müsilaj gözlemlenmeye başlandı

    ABD, AB'ye de gümrük vergisi uygulayacak

    ABD'deki uçak kazasında 41 kişinin cesedine ulaşıldı

    AB ile düze çıkarız

    İstanbul'da sıcaklık 6 ila 12 derece azalacak

    Cezaevi müjdesi veriyorlar

    Kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon liraya yaklaştı

    İslam'a büyük zarar verildi

    Açlık sınırı yılın ilk ayından asgarî ücreti geçti

    Pakistan’dan Trump’a tepki

    Trump’tan herkese tehdit

    Gazze’den 2 bin 500 çocuk acilen tahliye edilmeli

    'Sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zor soru: Böyle bir ülke mi hayal etmiştiniz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömer bin Abdülaziz’in barış siyaseti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar!
    Risale-i Nur'dan

    Ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş
    Genel

    Keyfî uygulamaya kanun kılıfı
    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet çağrısı
    Misbah ERATİLLA

    Ceylan’ın can dostu
    Hediye Ballıkaya

    Yüreğimiz yandı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.