Gölcük’te sevgiyle dolu bir Pazar

Gölcük Gölü

İzmir canibinde, bir Temmuz sabahında, bütün yollar Ödemiş Gölcük’te kesildi. Yollar yukarıya aktı o gün. Ödemiş’ten Gölcük’e doğru. Yeryüzünün ağaçlarla dolu bir mezrasından, gökyüzünün yıldızlarla kaplı semasına.

Kimler yoktu ki orada, İzmir’den, Manisa’dan, Ankara’dan, Konya’dan, Eskişehir’den, Bursa’dan, Şanlıurfa’dan, Aydın’dan, Uşak’tan, Erzincan’dan, İstanbul’dan, Almanya’ya kadar… Sayamadığımız il ve ilçe varsa şimdiden özür dilerim. Cemaatimiz oraya akmıştı.

Gelen de gelmeyen de sağ olsun. Ailelerle birlikte üç yüzden fazla ehl-i hizmet orada hazır bulundu.

Gölcük'deki göl vaktiyle bir alüvyon seti ile ortaya çıkmış. Halk arasında bir krater gölü ya da tektonik göl olduğuna inananlar bulunmaktadır. Göl içindeki çamur katmanlarından yapılan analizlerde Ege Denizi'nde, Santurini Adası'nda, günümüzden 3500 yıl önce meydana gelen volkanik patlamaya ait çok ince kül partikülleri bulunması gölü daha çekici hale getirmiştir.

Gölcük gölü, Ödemiş’in en şirin bölgesinde dağların tepesinde bulunuyor.

Açık Hava Konferansı

Gölcük pikniği bizim İzmirli Nurcuların 43 yıllık geleneğidir. Merhum Mehmet Kutlular ağabey döneminde başladı. Kırk üç yıldır aksatılmadı.

Piknik alanı bol yeşilliği ile ve suyu ile meşhurdur. Risale-i Nur sohbeti dinlerken yeşillikler sizi âdeta yutar.

Alanın eksikleri mevcut olmakla beraber, piknik için görevi başında bulunan ehl-i hizmet ağabeylere teşekkürler.

Eksiklerimizi de yazalım ki, belki ilerleyen zamanlara ışık tutar:

-Öncelikle güler yüzler görmek pikniğin en şirin tarafıydı. Herkeste “Muhabbet fedaîsi olma” sırrı vardı. Teşekkürler herkese…

-Herkesin yakın tarihle ilgili değerlendirmeler dinlediği, Risale-i Nur’un bakış açısını aldığı piknik, piknik olmaktan çok bir açık hava konferansı hükmünde. Çok düzeyli ve çok ihtiyaç duyduğumuz hizmetle ilgili meseleler, duruşumuz, hal-i pürmelalimiz, ülkemizin nerden geldiği ve nereye gideceği, Risale-i Nur’un bütün sosyal ve siyasî meseleler hakkındaki fikirleri okundu ve paylaşıldı.

Konuşmacılar

-Güncel olaylar hakkında nasıl davranmamız gerektiği, nerede hata yaptığımız, nerede doğru yaptığımız soruldu ve makul cevaplar alındı.

-Hizmetimizin serencamı, eksiklerimiz, hatalarımız, yürüyüşümüz... konuşuldu.

Alana ait üç adet WC kabini kurulmuş, bir adet abdest alma yeri düzenlenmiş. Bu güzel. Fakat aynı düzenlemeye hanımların da ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

-Musikî, yerinde bir düzenlemeydi. Mesut Karabacak bir saat boyunca ekibiyle beraber pikniğe gelenleri ilâhîlerle coşturdu. Saz ekibine ve yardımcılarına teşekkürler. Gelecek yıl tekrar bekleriz.

Konuşmacılar Durmuş Ali İnci ile Kâzım Güleçyüz idi. Birinci konuşmayı Durmuş Ali İnci yaptı. Durmuş Ali bey hizmette aşkın ve iştirakin önemi üzerinde durdu.

İkinci konuşmacı Kâzım Güleçyüz idi. Güleçyüz yaptığı derste cemaat içi birlik ve beraberlik meselerine değindi. En çok buna ihtiyacımız olduğunu vurguladı. Cemaatin böyle pikniklerde muhabbet ve sevgisinin birbirine aktığını ifade etti.

Konuşmalar dikkatle dinlendi. Piknik sona erdiğinde yüzler mütebessim, gönüller hoştu.

Hane sahiplerinin keremine ve sabrına ayrıca teşekkürler.