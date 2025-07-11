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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Said’imiz... (2)

Cenk ÇALIK
11 Temmuz 2025, Cuma
Hadiselere nasıl bakıyoruz?

Bu süreçte anladım ki önemli olan başımıza nelerin geldiği değil, olaylara verdiğimiz anlam. Tebrik için soran dost, akraba ve arkadaşlarımıza bu rahatsızlıktan olabildiğince bahsetmemeye çalıştık. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek dua talebinde bulunduk. Zira tek başına “Bebeğimiz yoğun bakım”da ifadesi bile duyan herkesi endişelendirmeye yetecekti. Ortalığı gereksiz telâşa vermeye gerek yoktu. Evham damarını tahrik etmek kimseye fayda sağlamayacaktı. Söylemek zorunda olduğumuz yakınlara da vehimlendirmeden anlatmaya çalıştık. Biz sorun yapmadığımız için duyanlar da sorun yapamadı. Eğer panik bir halde “Evladım yoğun bakımda. Lütfen dua edin!” mealindeki ifadeler dilimizden dökülseydi durumdan haberi olan herkes için endişeli ve evhamlı bir hafta geçecekti.

İmtihan dünyası!

Bir imtihandayız. “Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele!”1 ayeti hayatımızın sürprizlerle dolu olduğunu müjdeliyor. Bazen sabır bazen de şükür ile imtihandayız. Son nefese kadar devam edecek bu durum. Sabrı gerektiren durumla karşılaştığımızda yol ikiye ayrılıyor. Ya problemin tarafında olacağız, ya da çözümün. Tercih bizim. “Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez”2 ayeti bizim hangi tarafta olmamız gerektiğini açıkça ilân ediyor. “Dert varsa derman vardır. Başa gelen her şey geçicidir ve gücümüz yeter. Boyumuzu aşsaydı zaten Allah bize vermezdi” şeklinde düşünmek yaşanan sıkıntıyı küçültmeye ve çözmeye yetiyor…

Evli ağabey ve kardeşlerimiz

Evli ağabey ve kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen biraz daha gayret içinde olalım. Mutluluk ve huzuru arttırmak elimizde. Çok küçük zannettiğimiz adımlar büyük hayırlara vesile oluyor. Sevgi dolu bir bakış, küçük bir hediye, kıymeti ve sevgiyi izhar eden herhangi bir cümle ya da davranış saadet kapılarını açıyor. 

Alternatifi olmayan insanlar!

“Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız”3 ayeti bize nimetlerin en büyüklerini düşünmeye davet ediyor. Evlât, eş, anne ve baba gibi hayatta alternatifi olmayan insanların kıymetlerini bilelim. Fırsat varken sevgimizi, ilgimizi gösterelim. Bu konularda maalesef alacak çok yolumuz var. Daha fazla gecikmemek elzemdir.

Bu vesileyle Cennetin ayaklarının altına serildiği eşim ve diğer annelerin tüm emekleri için binler teşekkür ediyor, ailemize yeni katılan Said ve diğer evlâtlarımıza Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn’den iki cihanda da muvaffakiyet diliyoruz. Rabbim bizleri ve evlâtlarımızı Risale-i Nur hizmetine hâdim eylesin…

Dipnotlar: 

1- Bakara Suresi: 155. 

2- Bakara Suresi: 286; 3- Nahl Suresi: 18.

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