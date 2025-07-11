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11 TEMMUZ 2025 CUMA - YIL: 56

Hibiskus çayı ve şerbeti

M. Latif SALİHOĞLU
11 Temmuz 2025, Cuma
Son birkaç senedir Hibiskus çayı ve şerbetiyle gayet dikkat ve merakla ilgileniyoruz. Hem araştırmalarımız, hem de tecrübeye dayalı çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar binlerce litre bu bitkinin hem çayından, hem şerbetinden yaptık, içtik ve bulunduğumuz yerdeki yakınlarımıza, arkadaşlarımıza ikramda bulunduk. Hiç abartmadan ifade edelim ki, yaptığımız çay ve şerbetin kıvamı umumî bir kabul gördü. Dahası, hiç kimseden şikâyet falan da gelmediği gibi, sayılamayacak kadar çok kimseden bunun tarifi istendi. Bunca tecrübe, beğeniden ve ısrarlı talepten sonra, biz de bu yazı ile işin hem püf noktalarını verelim, hem de mümkün olduğunca detaylı tarifini anlatmaya çalışalım.

Maksadımız, yüzde yüz fıtrî, organik ve de hesaplı olan Hibiskus çayı ve şerbetinin yaygınlık kazanmasıdır. Tâ ki, insanlarımız ve bilhassa çocuklarımız zararlı-zehirli içeceklerden uzak dursun; ortaya faydalı-şifalı bir alternatif konulsun.

«

Memleketimiz olan Batman’da Hibiskus çayı bir hayli yaygınlık kazanmış durumda. Rengi mordur. Bazı aktarlarda ve baharatçılarda “Nar Çiçeği” etiketi ile de satılıyor. Bazı yörelerde buna “Medine Gülü” de deniyor.

Kahvelerde, normal siyah çayın yanında bir alternatif bitki çayı olarak hazırda bunu da bulunduruyorlar. Bu koyu mor çayın mahallî ismi “Ekşi Çay”dır. Normal çay içen kimseler, bakıyorsun bir müddet sonra bundan istiyor: “Usta, bir Ekşi Çay gönderir misin?” diyor.

«

Hibiskus, Nar Çiçeği, yahut Medine Gülü…

İsmine ne derseniz deyin, bu mucizevî bitkinin şimdiye kadar sadece sıcak çayı biliniyor, içiliyor, ikram ediliyordu.

Büyük bir iddia ile ifade edelim ki, bundan sonra bu harikulâde nimetin şerbeti de yaygınlık kazanacak ve her tarafta ikram edilmeye başlanacak. Zira, şimdiye kadar içen binlerce insanın memnuniyetine bizatihî ve birebir şahit olmuşumdur: Cizre’de, Antep’te, Mersin’de, Maraş’ta, Batman’da, Diyarbekir’de, Elaziz’de, Elbistan'ta, Çorum'da ve şu sıralar Ankara’da binlerce kişi şerbetinden içtiği halde, hiçbir şikâyet gelmedi; takdir ile beğenilerin ise haddi-hesabı yok. O halde bunun tarifini vermek elzem oldu.

Hibiskus şerbetinin (tabiî patent bize ait olduğu için, buna “Latif Şerbet” de diyebilirsiniz) 10 litrelik miktarına göre tarifi aşağıdaki şekildedir.

MALZEME:

1 su bardağı dolusu Hibiskus çayı,

2-3 adet çubuk tarçın,

5-10 adet kuşburnu,

5-10 adet karanfil,

2 adet limon,

Yarım kilo toz şeker.

YAPILIŞI:

10 litrelik tencereye su doldurup ocağa koyun. Su kaynama noktasında geldiğinde, Hibiskus çayı dışındaki malzemeleri sırayla suyun içine atıp 10-15 dk. kadar kaynatın. Şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. En son Hibiskus (Nar Çiçeği) çayını attıktan sonra, ocağı kapatın, tencerenin üzerine kapağını da koyun yarım saat kadar demlenmeye ve dinlenmeye bırakın. 

Yarım saat sonra, Hibiskus çayını sıcak olarak içebilirsiniz. Geri kalanı da şerbet olarak kullanacak olursanız, tencerenin soğumasını beklemeniz gerekir. Tencere soğuduktan sonra, şerbeti süzerek şişeleme işlemine geçebilirsiniz. Buzdolabında haftalarca dursa yine bozulmaz ve aynı tazelikte zevkle içilebilir. Vitamin değeri yüksektir, hatta mükemmeldir denilebilir. Uzmanlara göre, kandaki iltihaba, eklem ağrılarına, diz ağrılarına karşı önemli ölçüde müsbet tesiri vardır.

Bu bitkinin gerek çayından ve gerekse şerbetinden her gün içilebilir. Fayat, aynı gün içinde fazla tüketmemek lazım. Misal: Bir kupa bardak kadar sıcak çayından, bir-iki bardak kadar da soğuk şerbetinden içilebilir. Fazlası zarar verebilir. Zira, ilaç da olsa her şeyin fazlası zararlıdır. Malum “Derman hadden aşarsa dert getirir.”

Cümlenize afiyet-şifa olsun. İçip beğenirseniz, bize de dua edersiniz.

 

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