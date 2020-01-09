Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadır

“(Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri) bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur; keşke bunu bilselerdi!” (Ankebut Sûresi, Âyet: 64)

“Dünyaya hasr-ı nazar” duygusu, insanlara fıtrattan konulmuş aslî bir duygu olmakla birlikte, bu duygunun cüz’î irade ile iyi veya kötü yönetilmesi insanın dünya ve ahiret hayatını şekillendirir.

Konumuzla alâkalı yukarıdaki âyetin birinci bölümünde, dünya hayatının geçici bir oyun ve oyalanma olduğu ifade edilirken, ikinci bölümünde ise asıl ve gerçek hayatın ahiret hayatı olduğu belirtmektedir. Ayrıca âyetin geçtiği sûrenin adı olan “Ankebut (örümcek)” ismi ele alacağımız konuda ayrı bir ilham kaynağıdır.

Dünyanın gelmiş-geçmiş en dehşetli devri olan içinde bulunduğumuz ahir zaman asrında, dünya hayatı ve mahiyeti ile ilgili âyet ve hadislerin günümüz idrakine uygun tefsir ve yorumlarının yapıldığı Risale-i Nur hakikatlerinde, dünyanın üç çeşit yüzünden bahsedilerek, bunların ayrı ayrı tahlili yapılır.

Bu üç dünya tarifi, Kur’ân hakikatlerinin değişik yerlerinde geçmekle birlikte, özet olarak aşağıdaki ifadelerle şekillenir:

“Biri, Cenâb-ı Hakk’ın esmasının âyineleridir. Diğeri, âhirete bakar; âhiret tarlasıdır. Diğeri, fenaya, ademe bakar. Bildiğimiz, marzî-i İlâhî olmayan ehl-i dalâletin dünyasıdır.” (24. Söz)

Bunlardan dünyanın,

Birinci yüzü: “Esma-i hüsnaya bakar. Çünki onların mekteb ve tezgâhlarıdır.” (Mesnevî-i Nuriye s. 69)

İkinci yüzü: “Âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır, Cennet’in mezraasıdır, rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi, evvelki yüzü gibi güzeldir. Tahkire değil, muhabbete lâyıktır.” (Sözler, s. 571)

Üçüncü yüzü: “Kasden ve bizzât kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fâni hayatın tekâlifine medar olur. Nur-u imanla dünyanın evvelki iki vechine bakmak, manevî bir Cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise, dünyanın fena yüzüdür ki zâtî ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur.” (Mesnevî- i Nuriye, s: 69)

Buna göre insan, Esma’nın tecellisine mazhar ve ayna olması ve bunu yaşayışıyla ahiretine mal etmesi nisbetinde hem dünyasını ve hem de ahiretini mamur edip gerçek mutluluğa ulaşabilir.

Bunların zıddı olan ve dünyanın diğer yüzünü sembolize eden,

“Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır,” (Beyhakî) hadisi de dünyanın üçüncü yüzüne bakan amellerin bir sonucudur. Dünyanın bu yüzüne bakan bütün işlerinin bir örümcek ağı kadar çürük ve her an yok olmakla karşı karşıya kaldığı, yine yukarıda bahsi geçen Ankebut Sûresi’nin 41. Âyetindeki şu muhteşem misalle özetlenmiştir: “Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!” (Ankebut Sûresi, 41. Âyet)

Aslında buradaki örümcek ağları, dünyanın üçüncü yüzüne talip olanların hayatlarının her safhasını işgal eden ve dünyaları gibi ahiretlerini de mahveden tuzakları sembolize etmektedir. Örümcek ağına düşen bir böceğin kurtulmak için debelendikçe daha fazla örümcek sarmalına girmesi gibi, dünya eğlenceleriyle kendini tatmin etmek isteyenlerin durumu da, aynı örümceğin ağlarına takılan böceğin misalidir.

İşte, asırların beklediği Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nur önce ehl-i imanı olmak üzere, bütün insanlığı bu kaos ve sarmallardan kurtarıp hem dünyasını ve hem de ahiretini kurtarmak istiyor.

Şu yüksek ifadelerle onları ikaz ediyor:

“Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünkü, aramızdaki dere pek derindir; doldurup hatt-ı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz, veya dalâlete düşer, boğulursunuz.” (Mesnevî-i Nuriye)