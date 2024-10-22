"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Abd-i küllî sırrıyla huzuru daimeye kavuşmak

Abdullah ŞAHİN
22 Ekim 2024, Salı
Ubudiyet, Hazret-i Rasulullah’ın (asm) temsiliyetinde, onsekiz bin âlemde yaratılan varlıkların en eşrefi ve Kâinat Sultanı’nın en muhteşem sanat mu’cizesi olan insanı, maddeten ve manen terakkî ettirmekle rü’yet-i İlâhiye ve rıza-yı İlâhiye mazhar eder.

Abd, hayatının her safhasında, yalnız O’nun (cc) emir ve yasaklarına itaat derecesinde, en küllî bir şekilde, O’na (cc) kulluk görevini ifa ederek “mahbub-u İlâhî” makamına kadar yükselebilir. Bu suretle insan, ubudiyet ve ibadetleri en geniş, şümullü ve ihatalı olarak temsil eden bir kul olarak, manen bir Sultan gibi, bütün kâinat ve içindekilerin dua ve ibadetlerini kendi duaları içine alıp, bir abd-i küllî ve vekil-i umumî gibi, “İyyekenastaîn/Ancak senden yardım isteriz”1 sırrına vasıl olmakla, kâinatın güzel bir takvimi derecesine ulaşır. 

Bu hakikat Risale-i Nur’da şu yüksek manalarla yer alır: “İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış; a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık. Bir sultan gibi, bütün kâinatın dualarını kendi duan içine al, bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi “İyyekenestaîn” de, kâinatın güzel bir takvimi ol.2

Allah’a abd ve asker olmak, insanın bu dünyada ve âlem-i ahirette ulaşabileceği en üstün ve en şerefli mertebe ve en tatlı lezzettir. Varlık âleminin merkezinde olan insan ve ondan tesis olunan millet ve topluluklar, bu manaya ulaşması ölçüsünde, maddeten ve manen huzur-u daimeyle hemhal olarak, ekseriyetle, mutlu ve huzurlu bir ömür geçirip, üstünde yaşadığı Dünya gezegenini gül-gülistana çevirir.

Bütün kâinatta cârî olan teavün sırrıyla, öncelikle hemcinsi olan insan nevine olmak üzere, bütün varlıklarla alakadarlık ve muhtaçlık içinde yaratılan insanın, sosyal ve içtimaî hayatındaki daimî huzuru da, küllî manada, yalnız Allah’a kul olmaktan geçer.

Diğer taraftan, tüm insanlığa bu asır ve gelecek asırlarda içtimaî hayatın huzur ve mutluluk iksirini sunacak meşrutiyet-i meşruânın en merkezinde olan “İyyekena’budü/ Yalnız Allah’a kul ol” hakikati, Allah’a ve O’nun yarattığı her varlığın hak ve hukukunu gözeterek onlara değer vermenin en yüksek ifadesidir.

Rabbimizden dua ve niyazımız budur ki: Günde beş vakit, rahmet kapısını çalarak, kendi ibadet ve duasıyla birlikte, başta ehl-i imanın ve bütün varlıkların ibadetlerinin bir mislini Rabbine takdim ederek, abd-i küllî ile sultanlık derecesine ulaşan insanlardan oluşan milletler, bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, zulüm ve cinayetlerin yaşandığı günümüzde, feleğin inadına, topyekün, sulh-u umumîyi tesis edip, meşrutiyet-i meşrua ile huzur-u daimeye kavuşacak ve kıyametten önce Asr-ı Saadet misilli bir gül mevsimini yaşayacaktır inşallah!

Dipnotlar:

1-Fatiha Suresi: 5.

2-Sözler, 23. Söz, s. 508.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oy makineniz değiliz

    Sağlıksız sağlık sistemi

    Bu gidişle pamuk çiftçisi kalmaz

    Enflasyon hedefi yine saptı

    Şimdi de diyaliz çetesi

    Lübnan'da da büyük bir insani kriz kapıda!

    Trump’a gören Netanyahu iyi iş çıkarıyor

    İsrail’e dikenli tel ihracına devam

    Her 3 kişiden 1’i icralık

    İstanbul’da ekmek fiyatları semtlere göre değişiyor

    Gazze 380 gündür yoğun saldırı altında! Son 24 saatte 84 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    Yunusların nefesinde mikroplastik bulundu

    15 il beyaza büründü

    Dolu sonrası çeltikte yüzde 100 zarar var

    Gazze’de hastalar tedavi olamadan ölüyor

    Sarayın günlük harcaması 46 milyon TL

    Ticarete devam, protestoya ceza

    Tasarruf yok, vergilere devam

    Her gün facialar yaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sağlık da çetelere teslim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Fitne ve nifak”çılara ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Teselli edip sekînet veren duâlar
    Ahmet BATTAL

    Benokrasi ve demokrasi
    Cevher İLHAN

    “Yeni anayasa” kumpası
    Abdurrahman AYDIN

    İttihad-ı İslâm yakındır!
    Faruk ÇAKIR

    Sağlık sistemi düzelir mi?
    Ekrem BAŞÇI

    Kararlı olmak-1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.