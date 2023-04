Kur’an’ı yeni nazil olmuş gibi okumak ya da dinlemek (2)

—Dünden Devam—

Kur’an Rabbimizin ezeli ve ebedi hitabı olduğundan, hükümleri bütün asır ve zamanlara hitap eder. Arz memleketinde ise, ilk insan Hz. Adem’den, kiyamette ruhu kabzedilecek son insana kadar, tüm peygamberlere, onların ümmetlerine ve diğer ins ve cinnin bütün hallerine hitap eder. Bu noktadan, tüm Peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar ve suhuflar da Kur’an’ın hakikatleridir.

Cenab-ı Allah’ın mahv ve ispat ve bir yazar bozar levhası olan kâinat kitabının her zerresi, bu kitapda göründüğü ilk andan itibaren, Kur’an’la müşerref olup, lisanı, hal ve kal diliyle, onu okur. Her varlık, bu ilahi hitap yalnız kendisi için nazil olmuşçasına, onunla kainat Sultanını zikir ve tesbih eder. Kainatın ve bilhassa insanın her an vefat eden zerrelerinin son zikir ve tesbihi onun kelamıyla olduğu gibi, yerine yeni gelen zerreleri de onunla tecdid-i iman ve biat ederler.

Bu vechesiyle Kur’an her an ve daima haydır, yeni nazil olmuş olup asırlara göre hükmünü icra etmektedir.

Buna göre bir cihetle, biz insanlar için Kur’an’ın yeni nazil olması, her an ölen milyonlarca hücrenin yerine gönderilen yeni misafirlerin Kur’an’la ve onun sistemiyle tanışıp, nuruyla nurlandıktan sonra hayata ve vazifesine başlaması demektir. Kur’an bütün asır ve zamanlara birden hitap ettiğinden; insan olan insan, vücut âlemine yeni gelen zereleriyle birlikte, Kur’an ve hakikatleriyle yeniden tanışıp, içinde bulunduğu şartları ve yaşadığı hayatı onunla yeniden okuyarak, Kur’an’a yeni nazil olmuşcasına muhatap olur ve olmalı. Çünkü her zamanın kendine has bir ilcaatı vardır; mü’min Kur’an gözüyle asırları ve şartları elan doğru okumaya devam ettiğinden, bu sayede istikametten ayrılmayıp, lisanı Kur’an’ı okurken, hal ve etvarı da onun hakikatlerini muhtaç gönüllere tebliğ ve ilan eder.

İşte Kur’an hakikatleri olan Risale-i Nurlar, uzak hakikatleri akıl ve kalbimize yaklaştırıp bizleri mutmain eden bir dürbündür. Her yeni günde Risale-i Nur hakikatlerinin dürbününden bakarak, Kur’an’ı ve hakikatlerini bu gözle okur, onun nuruyla yeniden nurlanırız.

Ne bahtiyardır onlar ki, lisanları Kur’an’ı okurken, hal ve etvarlarıyla hakikatları bütün âleme ilan etmeyi gaye bilirler.