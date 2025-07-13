ŞİİR

En azılı müşrikler Muhammed emin derler. Zamane zındıkları gerçeği ketmederler. Küfrün bataklığında çırpınırlar boşuna. Misk-ü anber zannedip sürüyorlar başına. Şöyle bir bakıverse İslâmın öncesine. Cehalet ve dalalet çok yüktür sinesine. Peygamberimiz ise getirdiği din ile. Vahşet karanlığını aydınlattı vahiyle Yarasa tıynetliler nurdan olur rahatsız. Haddini bilmek erdem bilmezler bu hadsizler. Şeytanın maskarası imandan yoksun olan. Eski adı limondur yeni adıysa LeMan. Limon sıktın efkara, bunda girdin zarara. LeMan olunca adın geçmedin yine kâra. Karikatürleriyle saldırır kutsallara. Ahirette düşerler Cehennem denen nara. Peygambere saldırıp yükselemezsin elbet. Esfel-i sâfilinde kalırsın ilelebet. Sorulsa medeniyim dersin hemen herkese, Tahammülün hiç yoktur hakkı haykıran sese. İslâm mahallesinde salyangoz satamazsın. Sana alçak denilmez sade şeklen insansın. Aklın başına devşir, kutsalıma saldırma, Sosyal barış önemli düşmanlığı haykırma. İnsaflı filozoflar, peygamberi metheder. Onlardan geri kalma vicdan bunu emreder. Aklın, kalbin, vicdanın, gözün, kulağın dilin. Mühürlenmedi ise yanlışlardan vazgeçin. MEHMED KOVANCI

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