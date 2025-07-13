Yaz ve tesettür

Bir Kavram

Merhaba Can Kardeşlerim,

Nasılsınız? Tatil nasıl geçiyor? Ben çocuğumla beraber yaz okuluna gidiyorum. Havaların sıcak olmasına rağmen Kur’ân öğrenme yolunda olan tüm canlarımı tebrik ediyorum. Rabbim size iki dünyada birçok hediyeler versin. Sizlere şifalı serinletici ikramlar nasip etsin. Yaz okullarımız devam ederken, tesettürlü kız çocukları da narin çiçekler gibi çok güzel görünüyorlar. Çiçek gibi bir kız çocuğu dikkatimi çekmişti. 5 yaşında olmasına rağmen her gün çiçekli başörtüsünü takıyor, okulumuza tertemiz geliyordu. Onu gördükçe tesettürün ne kadar da fıtrî olduğunu, ruhumuzu serinleten bir nimet olduğunu hissediyordum. Tesettürlü olmak, Allah’ın emri olması açısından bizler için çok sevaplıdır. Saçlarımızı ve vücudumuzu kapattıkça, muhafaza ediliyoruz ve güzelliğimizi koruma altına alıyoruz. Sıcak havalarda sevabımızın arttığı düşünürsek Rabbimiz bize bol bol mükâfâtını verecektir. Tesettürlü olmak demek, hem İslâm’ı temsil etmek hem de güzel ahlâklı bir Müslüman kız olarak örnek olmaktır. Allah’ın tesettürle ilgili ayetlerini kıyafetiyle hatırlatmaktır. Küçük yaşta Allah’ın bu ayetini üzerinde taşıyan kız kardeşlerimizi tebrik ediyorum.