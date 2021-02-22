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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni Asya’ya omuz vermek

Abdullah ŞAHİN
22 Şubat 2021, Pazartesi
Medyanın, değil dünyayı, neredeyse kâinatı, an-bean esrarını açarak, bir köy haline getirdiği zamanı hep birlikte yaşıyoruz.

Zaman “Ahir zaman”, insanlık adeta maddî ve manevî kaoslar içerisinde. İhtiyar dünyamızda bu şartlar altında İslâm ve insanlık âleminin de işi elbette çok zor...

İçinde bulunduğumuz zamana “Ahir Zaman” adı verilmiş. Kainat çarkını bir sapan taşı gibi çeviren Kâinat Sultanı, Hz. Muhammed (asm) nezdinde, Hz. Adem’den beri, yaşadığı her sıkıntı ve kausta yalnız bırakmamış, onları bu çıkmazlardan gönderdiği İlâhî kitap ve beşerin güneşleri olan peygamberleriyle istikamet ve selâmete yönlendirmiştir.

Ayrıca her asır ve her defasında yaşanılan bu sıkıntılarda, insanlığın yıldızları ve her biri bir peygamber varisi olan müceddit, kutup ve mehdilerle Kur’ân hakikatleriyle beşeri istikamete sevk etmiştir.

Başta Hz. Rasulullah’ın (asm) olmak üzere, Hz Ali (ra) ve Abdulkadiri-i Geylani’nin (ks) ma- nevi himmet ve muavenetleriyle telif edilen Kur’ân hakikatleri Risale-i Nurlar, bu manada çeşitli dünya diline tercümesi edilmesiyle, “İnsanlığın beklediği Kur’ân hakikatleri” adını almaya lâyık ve elyaktır.

Bu muhteşem Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nurlar’ın müellifi Bediüzzaman, fen ve din ilimleriyle donatılmış atom bombasından daha tesirli olan bu hakikatlerin pek yakın bir zamanda, bütün insanlığı kucaklayıp beşeri maddeten ve manen gülistana çevireceğini müjdelemiştir.

Peki bu müjde nasıl gerçekleşecek?

Bu kaosun çaresi ve bunun şifreleri, “Dünya manevî bir buhran geçiriyor, içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor....” serzenişleriyle, Bediüzzaman’ın insanlığın imdadına koşmasında çektiği çilelerde ve sergilediği peygamber varisliğinde...

6 Ağustos 1908 - 22 Temmuz 1920 arasında, “Rehber-i Vatan, İttihad ve Terakki, Misbah, Şark ve Kürdistan, Şûrây-ı Ümmet, Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi, Volkan, İkdam, Serbesti, Mizan, Vakit, Sebilürreşad, Açıksöz.” vb. gazetelerde, Kur’ân hakikatlerini neşir ve ilân ederken, bunun usûlünü: “Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri kalb-i umumî-i müşterek-i milletten çıkmalı” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, 109) demiştir.

Kendisine verilen “Bediüzzaman” lâkabını, “Hem şimdi anlıyorum ki, eskiden beri benim liyâkatim olmadığı halde, bana verilen ‘Bediüzzaman’ lâkabı benim değildi. Belki Risâle-i Nur’un mânevî bir ismiydi; zâhir bir tercümanına âriyeten ve emâneten takılmış. Şimdi o emânet isim, hakikî sahibine iâde edilmiş.” der.

Üstadın “Kâinatlara değişmem” diye tarif ettiği Zübeyir Gündüzalp gibi bir kahraman, o devrin en zor şartları altında bizzat gazete dağıtarak bu hakikatleri neşir ve ilân etmiştir.

Risale-i Nurlar’ı her gün bütün dünyaya neşir ve ilân eden Yeni Asya’ya destek ve omuz vermenin tam zamanı.

Yeni Asya özellikle sosyal medyada yer almasıyla ve her günkü sayısının bir cep telefonu veya bilgisayarın tuşlarıyla onlarca dile tercümesi kolaylığıyla her gün Kur’ân Hakikatleri Risale-i Nurlar’ı bütün dünyaya neşrederek, “Risale-i Nur’un Matbuat Âlemindeki Temsilcisi” ünvanına lâyık olmuştur.

Özellikle pandemi şartlarının sıkıntıları ve okuma açlığı içinde, ücretsiz olarak ayaklarına götürdüğümüz kişilerin, gazetemizi memnuniyet ve tabiri caizse “kapış kapış” alıp teşekkür ederek kabul ettiklerini ve bunda hiçbir zorluk yaşamadığımızı teyid etmek isterim.

Eğer bütün dünyayı saracak gül mevsiminde ve insanlığın Kur’ân hakikatleriyle kucaklaşnasında, benim de bir tuzum ve katkım olsun diyorsak ve bunu kendimize dert edinmişsek, öyleyse ihlâs ve sadâkatle hizmet başına!

Cenab-ı Allah, içinde bulunduğumuz Şuhur-u Selâseyi ve manevî hasad mevsimini insanlık âleminin kurtuluş ve mutluluğuna vesile kılsın inşallah!

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