Ali Kanıbir ve Hüseyin Filiz Ağabeyleri rahmetle yâd ediyoruz

​Ali Kanıbir Ağabey, 12 Kasım 2020 yılında Ankara Şehir Hastanesinde kovid-19 salgınında yoğun bakımda tedavi görürken vefat etmişti.

Yeni Asya Yönetim Kurulu eski üyesidir. Adana’da gençlik çalışmalarında aktif rol alan, samimiyeti ve ihlâsıyla tanınan Kanıbir Ağabey, uzun yıllar Risale-i Nur hizmetlerinde bulundu. Ali Kanıbir, Risale-i Nur’a olan bağlılığı, vefalı kişiliği ve güler yüzlü tavırlarıyla bilinirdi. Vefatının 5. yıldönümünde Ali Kanıbir Ağabey’i rahmetle anıyoruz. Mekânı Cennet olsun. *** Hüseyin Filiz Ağabey’e dua ile Hüseyin Filiz Ağabey, 1938 senesinde Afyon’un Dinar İlçesinde dünyaya gelmiştir. 1957’de 19 yaşında iken, Nazilli’de Risale-i Nurları tanışmıştır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini sağlığında ziyaret etmiş ve uzun yıllar Risale-i Nur hizmetlerinde bulunmuştur. Yakın dostlarından Yahya Harmandaroğlu’ndan alınan bilgiye göre, 1963 senesinde Nazilli dershanesinde Zübeyir Ağabeyle beraber kalmış, onu yakından tanımış ve onunla beraber birçok hatıralar yaşamıştır. Hizmet Rehberi’nin hazırlanışını gördü Hüseyin Filiz, Hizmet Rehberi’nin ilk defa Nazilli’de hazırlandığına şahit olmuştur. Şöyle anlatıyor: “Zübeyir Ağabey dershanede yeni harflerle el yazısıyla yapraklar halinde yazıyordu. Her gün birkaç yaprak hazırlıyordu. En sonunda masaya koydu, tek tek sayfaları istif etti. Sonra onları İstanbul’a götürdü. Tab edildi İstanbul’da.” Hüseyin Filiz 11 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir. Bu vesileyle Hüseyin ağabeyi vefatının 15. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

