Maket uçak yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Kendine rengârenk bir uçak yapmaya ne dersin? Birkaç basit malzemeyle harika bir maket uçak hazırlayabilir, istersen kartondan bir havaalanı da kurabilirsin.

Malzemeler:

• Kalın ve ince, renkli dondurma çubukları

• Renkli mandal

• Beyaz boncuk

• Sıcak silikon (bir büyüğünden yardım al)

* Beyaz kalem

Yapılışı:

Kalınlı inceli renkli dondurma çubuklarını, bir adet renkli mandalı ve bir adet boncuğu masamıza alıyoruz. Yeşil kalın dondurma çubuklarına görseldeki gibi beyaz tükenmez kalemle çizgiler çizelim. Mandalın ön kısmına kalın çubukları altlı üstlü aynı hizada yapıştırıyoruz. Bu uçağımızın kanatları olacak. Görseldeki gibi kırmızı ince dondurma çubuğuna çizgiler çizip arka tarafına üstten yapıştırıyoruz. İki adet ince kırmızı çubuğu hafif çapraz şekilde birbirine yapıştırıp ortasına boncuk takıyoruz. Bu da uçağımızın pervanesi olacak.

Pervaneyi de ön kısmına yapıştırdık mı uçağımız uçuşa hazırrrr! Ama yanına bir arkadaş daha istiyormuş.

Bu kez de kırmızı mandal ve yeşil-mavi çubuklarla başka renk bir uçak yapalım. Onun kanatlarına da görseldeki gibi farklı çizgiler çizip kuyruğunu ve pervanesini yapıştırıyoruz. Anonsu duyuyor musunuz? “Sayın yolcularımız lütfen kemerlerinizi bağlayınız, birazdan uçuşa geçiyoruz!”