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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Şiddetli sıcaklar Cehennem’in hararetinden

Mehtap Yıldırım Yükselten
04 Temmuz 2026, Cumartesi
Avrupa, tarihinin en ağır sıcak hava dalgalarından birini yaşıyor.

Termometreler birçok ülkede 40 derecenin üzerine çıkarken, sıcaklığa bağlı vefatların 2 bini aştığı bildiriliyor. Orman yangınları, kuraklık, su sıkıntısı ve bunaltıcı sıcaklar milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Hadiselerin maddî ciheti böyleyken, okumamız gereken bir de manevî cihetleri var.  Çünkü kâinatta cereyan eden hiçbir hâdise hikmetsiz değildir.

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, insanı bunaltırken aynı zamanda Resûl-i Ekrem’in (asm) asırlar önce haber verdiği şu hadîs-i şerifi hatırlatıyor: “Şiddetli sıcaklar Cehennem’in hararetindendir.”1 Bediüzzaman Hazretleri Mektubat’ta bu hadis-i şerifi izah ediyor. İnsan çoğu zaman sadece gördüğüne inanır. Ama göremediğimiz gözümüzün önünde milyonlarca mikroplar, bakteriler olduğu gibi, yine göremediğimiz, küreler, âlemler vardır. Ahiret âlemlerini de bu maddî gözümüzle müşahede edemeyiz. Göremeyişimiz yokluğa bir delil olamaz. Cennet ve Cehennem de yaratılmıştır, şu an vardır. Aynı zamanda bizimle irtibatları vardır. Bu dünyada yapılan işlerin neticeleri devamlı olarak Cennet ve Cehennem’e gönderilir. İşlenen hayırlar, sevaplar, Cennet nimetleri ve kişinin Cennetteki makamının adeta inşaat malzemeleri olarak oraya aktarılır. Günahkârların, zalimlerin, yaptıkları kötülüklerin neticeleri de, kendileri için yakıt olarak Cehennem’e gider. Allah dilerse insana bu dünyada o âlemlerin bazı tesirlerini hissettirebilir. Nitekim bu yüzdendir ki, bir iyilik yapan kalbinde peşin bir lezzet hisseder. Kötülük yapan da, vicdanı sönmemiş ise vicdan azabı çeker. Bunlar, insan ve ahiret âlemleri arasında irtibat olduğuna delildir.  

Bugün 40-50 derece sıcağa dayanamayıp korunmak için gölge arayan, serin suya koşan insan, bu hâliyle aslında ebedî hayat adına da önemli bir ders almaktadır. Dünyanın geçici hararetine dahi güç yetiremeyen insan, Cehennem ateşine nasıl dayanabilsin? İnsanoğlu teknolojide büyük mesafeler kat etmiş olsa da, aşırı sıcaktan ya da soğuktan kendini korumakta acizdir. Dünyada hissedilen bazı yakıcı sıcaklıklar, ebedî Cehennem’in mahiyetini bütünüyle göstermez fakat ondan bir ihtar, bir numune ve bir işaret hükmündedir. Böylece insan, geçici dünya sıcaklarından hareketle ebedî hayatı düşünmeye, Allah’ın azamet ve kudretini tefekkür etmeye davet edilir. 

Dipnot:

1-Mektûbât, s. 15-16

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