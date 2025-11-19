Hizmet yolunda şehadete erenler

Bediüzzaman Hazretleri’nin yakın hizmetinde bulunan talebesi Bayram Yüksel ile Nur Talebeleri Ali Uçar ve Mehmet Çiçek Ağabeyleri vefatlarının 28. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

Kahraman Bayram Ağabeyim

19 Kasım 1997 tarihinde Bayram Yüksel, Ali Uçar ve Mehmet Çiçek Ağabeyler Almanya’dan Türkiye’ye bir hizmet dönüşü, Bulgaristan sınırları içinde geçirdikleri trafik kazası neticesinde rahmet-i Rahman’a kavuşmuşlardı. Mehmet Çiçek memleketi Bingöl’e uğurlanırken, Bayram Yüksel ve Ali Uçar Ağabey’in naaşları binlerce mü’minin ve Nur talebelerinin dua ve tekbirleriyle Isparta’ya götürülüp Barla Kabristanı’na defnedilmişti.

BAYRAM YÜKSEL

Bayram Yüksel Ağabey, 1931 yılında Bolvadin’in Çoğollu Köyü’nde doğmuştur. 1948 yılında genç yaşta Risale-i Nur’la tanışarak Bediüzzaman Hazretlerine talebe olmuştur.

Bediüzzaman’ın son 10 senesinde yanında, hizmetinde bulunmuş, Üstad’ın vefatından sonra da birçok yerde dershanelerin tesisi ve hizmetlerde vazife almıştır. Üstad’ın adını varisleri arasında zikrettiği bir fedakâr hizmetkârı ve “manevî evlâdım” dediği bir Nur talebesidir. 1951’de Kore savaşına katılmıştır. Bu hususta Üstad onu “İnkâr-ı ulûhiyete karşı savaşmak lâzım” diye teşvik etmiştir. Bediüzzaman’ın eski zamandan dostu olan Japonya kumandanına ulaştırılmak üzere verdiği Risale-i Nur’u Japonya’ya götürmüş ve gazi olarak 1953’te geri dönmüştür. Bu tarihe kadar talebelerini yanına almayan Bediüzzaman Hazretleri, Zübeyr ve Ceylan Ağabeylerle birlikte Bayram Ağabeyi yanında yakın hizmetine almıştır. Üstad’ın Urfa’da vefatı esnasında da Bayram Ağabey yanında bulunanlar arasındadır. 1960-1975 yılları arasında Ankara’da daha sonra da Isparta’da medrese hizmetleriyle meşgul olmuş, Almanya’ya hizmet amaçlı yaptığı ziyaretten dönerken bir trafik kazasında yanındaki Nur talebeleriyle birlikte vefat etmiştir.

Bütün kâinat okuyacak

Bayram Ağabeyin kalbine bir gün “Bir avuç Nur talebeleri olan bizler yazıyoruz, bizler okuyoruz.” diye geliyor. Üstad Hazretleri, birden “Bu Nurları bütün kâinata okutturacağım!” diye buyurur. “Üstad Hazretleri, ‘Risale-i Nur’u bir yerden bir yere götürmek, on kâfiri öldürmekten daha ehemmiyetlidir.’ buyurmuştu.” (Bayram Yüksel)

ALİ UÇAR

Merhum Ali Uçar Ağabey, 1944 yılında Osmaniye’nin Fakıuşağı Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1962’de Batman’da öğretmen olarak vazife yapar. Bu sırada Risale-i Nur hakkında edindiği menfî bilgilerle Nur aleyhinde propaganda yapar.

Çetin Özek’in Nurculuk’u hedef aldığı bir kitabından deliller göstererek kendini savunur. O sıralarda Hacı Mirza Efendi Batman’da Nur hizmetiyle ilgilenmekteyken karşılaştığı Ali Uçar’la “Sen o kitabı getir, ben de Risale-i Nur’ları getireceğim. Bakalım kimin dedikleri doğru” diye anlaşırlar. Uzun bir sohbet neticesi Ali Uçar, Risale-i Nur’ların tesiri altında kalır ve sabaha kadar okur.

Her dilde konferans veren genç

Bundan sonra Nur’a adanmış bir dava adamı olur. İkna edici hitabetiyle birçok insanı Risale-i Nur ile nurlandırır. O dönem siyaseten ülkenin bıçak sırtı günleri yaşadığı bir dönemdir ve sol gruplar din aleyhinde propaganda yapmaktadır. Deniz Gezmiş gibi insanlar tarafından kaldığı yurda baskın yapılmasına karşılık dinini müdafaa etmekten çekinmez. O gece gördüğü rüyası meşhurdur. Hazret-i Muhammed (asm) ve diğer peygamberlerle müşerref olduğu sadık bir rüyadır. Ali Ağabey’in bir yabancı dili kısa sürede öğrenebilme kabiliyeti de vardır. Almanca, İngilizce, Fransızca konferanslar verir. Nitekim bir yılda, Avrupa’da başka dillerde 400 konferans veren Türk genci olarak gazetelere haber konusu olmuştur.

19 Kasım 1997 tarihinde Almanya dönüşündeki kaza sonucu Ali Uçar, bâkî âleme uçtu, Barla sıddıklarına komşu oldu.

