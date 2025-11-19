"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kahraman Bayram Ağabeyim

Osman ZENGİN
19 Kasım 2025, Çarşamba
İkimizin ortak hususiyeti de, 16-17 yaşlarımızda Risale-i Nurlarla müşerref olmaktı.

O, Üstadının terbiye ve taallüm tedrisinden geçmişti. Ben de, Risale-i Nurları, Üstadın saff-ı evvel, asker talebelerinden, Re’fet Barutçu Ağabeyin yanında, onun duasına mazhar olarak tanımış, ama sonraki tedris ve taallümleri, Bayram Ağabeyin yanında tedris etmiştik. O da, Üstadın saff-ı sânî talebelerindendi. Yani, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, birinci saftaki talebesinin yanında Risale-i Nurlarla müşerref olup, İkinci saftaki talebesinin yanında da tedris edip, ondan çok şey öğrenmiştik. (Meselâ; cemaate okunan Risale-i Nur derslerini, çok hususî bir şey olmazsa, yarım saat tutmamızı söylerdi.)

Aynı zamanda Üstad Hazretleri, son nefesini onun kucağında vermişti.

Kore gazisi olan kahraman Bayram Yüksel Ağabeyin vefatının, bugün 28. senesi. Bu âhirzamanda da vakit, ne de çabuk geçiyor. Tam bir kıyamet âlameti...

Onunla çok beraber olduk. Çok hatıralarımız var. Ama maalesef, o zaman beraber çekilmiş bir fotoğrafımız yok.  Vefatından sonra çok makale yazdık, çok şey anlattık. Buraya linklerini bile sıralasak, hayli yer işgal eder. 

Ben yine de, bugün onu ya’d etmek namına, bir kaç hatıra nakledeyim: 1973-74 senelerinde, Ankara merkezli bir Yeni Asya muarızlığı baş göstermişti. Tarihi not aldığım için hiç unutmuyorum. 10 Nisan 1974 tarihinde terzi Turan Ağabeyin Hacı Bayram’daki dükkânında her zaman bir ve beraber olduğumuz, Lütfi Taşçı ile oturuyorduk. Umumiyetle orası, (rahmetli Türkmenoğlu ağabey başta olmak üzere) bazı arkadaşlarımızla buluşma yerimizdi. Bir hizmete vs. giderken burada buluşurduk. 

Bir baktık, iki kişi geldi, kendilerini tanıttılar. Vanlı Kasım Elkonca ve soyadını hatırlayamadığım rahmetli Şeref Hoca ismindeki bu zatların ikisi de muallimmiş. 12 Mart hadisesinden sonra, “Nurcu” olduklarından dolayı yakalanıp hapse atılmışlar. İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nde de dâvâları görülüyormuş.  

Neticede beraat etmişler, Van’a giderken Ankara’ya uğrayıp gitmeyi plânlamışlar. Yolda gelirken de, Yeni Asya muarızlığı ile alâkalı konuşmuşlar, aralarında pek anlaşamamışlar. Biri muvafık, diğeri de muhalif olarak bize de gelip sordular. Biz de, dilimizin döndüğünce anlattık, ama itiraz eden pek tatmin olmadı. 

“Hemen şurada 27 dershanemiz var, haydi, oraya, Bayram Ağabeye gidip soralım” dedik.

Lütfü, ben ve iki muallim, dershaneye gittik. İçeri girdiğimizde, Bayram Ağabeyin birkaç kişi ile sohbet ettiğini gördük. Sohbet bitince, biz de meseleyi soralım diye düşünürken, sohbet halkasına dahil olduğumuzda ise, şaşırıp kalmıştık. 

Bayram Ağabey, konuşmanın tam orasında o muhatablarına hitaben; “İşte yaaa kardeşim, gazetede (Yeni Asya) Üstadımızın hayatı neşroluyor. (N. Şahiner’in yazdığı Tarihçe-i Hayat). Gazeteye muarız olan, Üstadımıza muarız olur. Üstad’a muarız olmak, Risale-i Nur’a, Allah muhafaza İslâmiyet’e karşı gelmektir” deyince, hepimiz de şaşırmıştık. Gerçekten de, Üstadın bu talebeleri bir veli mesâbesindeydi. Daha biz soru sormadan aynı mevzuda cevap vermişti.

Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun!

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    Örtülü harcamada rekor artış

    Asgarî ücret, azamî tartışma

    Yargıya güven azaldı

    Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

    Japonya, Çin'deki vatandaşlarını uyardı

    Ukrayna'da isabet alan Türk bayraklı LPG gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

    Emekliler seyyanen zam istiyor

    Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı

    Guardiola: Filistin'i yalnız bıraktık - Gazze'deki katliamları savunabilecek bir 'insan' hayal edemiyorum!

    ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

    Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.