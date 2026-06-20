Hastane bahçesindeki kabir

Sivas’ta Numune Hastanesi Ek Binası bahçesinde bulunan Mum Baba türbesi görenlerin dikkatini çekiyor.

Mum Baba kimdir?

Asıl ismi Abdulkerim, babasının ismi ise Hacı Ahmet Efendi olan Bun (Mum) Baba, babası ile birlikte Horasan’dan göç edip Bitlis’e gitti. Şeyhi Telli Baba’nın isteği üzerine İsmail Hakkı Hazretlerinden ilim tahsil etmek için Erzurum’a gönderilen Bun Baba, Erzurum’dan sonra Sivas’a, Şems-i Sivasî’nin yanına gider. Burada hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine “Mum Baba” denilmiştir. Ne zaman vefat ettiği bilinmeyen Bun Baba, şehir merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi Ek Binası bahçesine defnedildi. Hastane bahçesinde ağaçların arasında âdeta gizli kalan türbe, 1952 yılında yıkılarak şimdiki haliyle yeniden yapılmıştır.



Kabir taşınamadı

Sivas Numune Hastanesi ek binası yapılacağı zaman Bun Baba'nın kabrini oradan taşımak istemişler. Ancak bu bir türlü olmamış. Türbe kaldırılamayınca hastanenin projesi değiştirilerek inşa edilmek mecburiyetinde kalınmış. Sabah'ın haberine göre o civarda yaşayan vatandaş Ahmet Muslular şunları söylemiş: "Yıllar önce burada ikamet etmiş, burada vefat etmiş bir zat Mum Baba. Bu SGK Hastanesi yapıldığında proje ana yola karşı paralelmiş. Mum Babayı kaldırmak istemişler. Kaldıramadıklarından dolayı da projenin değiştirilip yola dikey olarak başlandığını ve o şekilde inşa edildiğini biliyorum. Sivas’ta bilinen bir yer ama dışarıdan gelip de Mum Babayı sorana rastlamadım."

Bugün ise türbe, hastaneye gelen vatandaşların hem dikkatini çekiyor hem de hastalar ve hasta yakınları için manevî bir teselli olarak ziyaret edilmeye devam ediyor.