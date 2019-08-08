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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ölüm, her dinde hak

08 Ağustos 2019, Perşembe
Farklı inançlarda da yer alan ölüm ve haşir hakikati, ölen kişinin ruhunun huzurlu bir hayat sürmesi için hazırlık yapmasına sebep oluyor.

Çeviri yaptığım bir videoda yer alan hikâyeden dolayı oldukça şaşırmıştım. Bu hikâye her dinde yer alan ölüm kavramını anlatıyor. Her dinde yer alan farklı anlayışta olan ölüm kavramı. Sang Mi ve Kyun düğünleri için yola çıkmışlardı. Uzun süre önce tanışmış ama ilk önce eğitim ve iş hayatı derken altı yılı geçirmişlerdi. Ve sonunda düğün günleri gelmişti. Gelinliği ve damatlığı ile ikisi de çok güzel görünüyordu. 

Ama araba ile yaptıkları yolculukta düğün günü bir kamyonla çarpışmışlardı ve Sang Me vefat etmiş, Kyun ise yoğun bakımdaydı. Kyun’un anne ve babası gelinleri Sang Me’nin ruhunun oğlunu almadan gitmeyeceğini düşünüyorlardı.  

Ölüme farklı bir bakış

Evet Konfüçyüs inancına göre, bu şekilde ölümle ayrılan ruhların tamamen bu dünyadaki bağlarını koparması için tırnak ve bir tutam saçı bir mendile sarılarak kese içerisinde dilek fenerine bağlanır. Keseyi bulan ilk erkek ile ruhun bağlanacağı inancı vardır ve erkek ölür bu şekilde kazada hayatta kalan kişi de ölmez. İyi olanların tekrar insan şeklinde dünyaya geleceği, kötü ameli olanların ise hayvan olacakları düşünülmektedir. Bu inanç yanlış da olsa, ölüm hakikatini kabul ederek ondan sonraki hayata hazırlanış söz konusu. Yani amellerinin öldükten sonraki hayatta karşılık bulacağına inanıyorlar ve iyi yerde olmak için doğru yaşamaya çalışıyorlar.

Yeni bir Âleme gidiş

Aslında ölüm çoğu zaman aklımıza gelmeyen bir şeydir. Oysa ki her dakikada binlerce bebek dünyaya gelirken, o kadar kişi de vefat eder. Gerçek şudur ki ölüm kavramı her dinde vardır ve özellikle de ölen kişi genç ise ruhunun huzurlu bir hayat sürmesi beklenir. İslâmiyet’te ölüm kavramı ise yok olma inancını ya da yalnız kalma düşüncesini değil, aslında yeni bir âleme gidiş olarak belirtilmektedir. Risale-i Nur’da ölüm ve özellikle yeniden dirilme baharda açan, ama kışın kuru kalan ağaçlara benzetilmektedir. Yani aslında ölüm yok oluş değil yeni bir âleme gidiştir. Bu konu ile ilgili Peygamber Efendimizin (asm) yaşlı bir kadının “Cennete gidebilecek miyim?” sorusunun karşısında, o kadının daha genç bir şekilde Cennete girecek ve yaşlanmayacak olmasını söylemesi de ölen kişilerin aslında Cennette sağlıklı ve genç olacakları belirtilmektedir.

Peki hikayede bahsi geçen keseyi kim mi buldu? Kimse bulamadı, çünkü sönen dilek feneri ile suya düştü. Kyun ise sağlığına geri döndü. Ailesi ise vefat eden gelinlerinin şu anda yeni birisi ile mutlu olduğunu düşünüyor.

HABER: MERVE İRİYARI

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