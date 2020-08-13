"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ölüm insana çok yakındır

13 Ağustos 2020, Perşembe
İnsanın hayatının devamı için pek çok şeye muhtaçtır.

Bu ihtiyaçlarını temin etmeden hayatı devam edemez. Ölümü ise çok kolaydır. İnsan hayatını ancak Allah’ın kudreti ve yardımı ile devam ettirebilir. İnsanın yaşaması Allah’ın bir mu’cizesidir.

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur: “Ölüm anında Allah ruhları alır. Diri olanları da uyku halinde bir nevî ölüme mazhar eder. Ölümü takdir edilenlerin ruhlarını tutar, diğerlerini ise takdir edilen ecellerine kadar bedenlerine geri gönderir.” (Zümer Sûresi, 42) 

Yüce Allah uykuyu ölüme benzer yaratmış ve ölüme misal kılmıştır. Kişi uyur gibi ölecek ve uyanır gibi dirilecek, mezarından çıkarak mahler yerine gidecektir.

Peygamberimiz (asm) bir nasihatlerinden şöyle buyurmuşlardır: “Dünyada gurbetteki gibi garip bir yolcu gibi ol. Kendini mezardakilerden say. Sabah olunca akşama ereceğinden, akşam olunca sabaha çıkacağından emin olma. Hastalanmadan önce sıhhatinden, ölümünden önce hayatından faydalan. Çünkü sen yarın yaşayıp yaşayamayacağını bilemezsin.” (Tirmizi, Zühd, 17)

“Ecel insanı çepeçevre kuşatmıştır. (Buhari, Rikak, 4; Tirmizi, Kıyame, 22) 

Bir kutsi rivayette şöyle buyrulur: “Ey Âdemoğlu! Kendinizi ölülerden sayın. Allah’a yemin ederim ki size vaad edilen ölüm gelecek ve siz buna engel olamayacaksınız. Şunu iyi bilin ki dünya arkasını çevirdi gitmek üzeredir. Ahiret ise bize yönelmiş gelmektedir.” (Gazali, İhya, 4: 811) kabirdekiler dün sizler gibiydiler, yarın sizler de onlar gibi olacaksınız. Öyle ise aranızdaki fark nedir? 

Sahabi Avn b. Abdillah der ki: “Yarınki günü ecelinden saymayan kimse ölümü tam olarak zikretmiş olmaz. Zira güne başlayan nice insan vardır ki, o günü salimen tamamlayamıyor. Yarını bekleyen nice insan da ona kavuşamıyor. Ecelin gelişini bilmiş olsaydınız kuruntuyu ve gururu bırakırdınız.”

Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey nefsin arzularına uymaları ve ölümsüzlük hayalidir.” (Camiu’s-Sağir, 1: 222) “Sizler ölüm gelmeden ölüm için hazırlık yapınız.” (Age, 1: 411) “İnsanların en zahidi kabri ve çürümeyi unutmayan, ebedî olanı fani olana tercih eden, yarını ömründen saymayan, kendini de ölümüş kabul edendir.” (Age, 1: 482)

Peygamberimiz (asm) yine buyurdular: “Dünya işlerini yoluna koyun ve yarın ölücekmiş gibi ahiretinize çalışın.” (Age, 1: 532) “Hayatı sevip ölümü unutmak kıyamet alâmetidir.” (Suyutî, Kabir Âlemi, 45; İbn-i Hacer, Münebbihat, 43) 

Peygamberimizin (asm) yanında bir sahabinin ibadeti ve ahlâkını övdüler. Peygamberimiz (asm) “Onun ölümü zikretmesi nasıldır?” buyurdular. Sahabeler “Biz bu konuda ondan bir şey duymadık” dediler. “O zaman o sizin bildiğiniz gibi değildir” buyurdular. (İbn-i Ebi Dünya, Bezzar, Kabir Âlemi, Suyutî, 46)

Salih insanlar ölümü çok zikretmişlerdir. Bu konuda Gazalî’nin “İhyâ”sına, Kurtubî’nin “Tez- kire”sine, Suyutî’nin “Kabir Âlemi” isimli eserlerine bakınız. Bu zamanda ise ölümün hakikati ve mahiyeti ile ilgili olarak Bediüzzaman’ın 10. Söz olarak telif edilen “Haşir Risalesi”ni, 28. Söz olan “Cennet Bahsi” ve 29. Söz olan “Beka-i Ruh – Melâike, Kıyamet ve Ahiret” Risalelerini okumak yeterlidir. 

Ayrıca ölümün mahiyetini anlamak için Birinci ve Yirminci Mektuplar okunmalıdır.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Cahit Tanyol: Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir

    Suriyeli girişimcilerden ekonomiye katkı

    101 Aksaçlıya 404 imzalı destek

    Gün batımının bilimsel tefekkürü

    Tedbirsiz olan halk değil, hükümet

    'Hastalığın yayılımı aile içinde hızlı'

    Almanya'da yeniden artan vakalar endişelendiriyor

    Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e ertelendi

    'Artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir'

    Tedavi altındaki güvenlik korucusundan acı haber

    'İddialar asılsız'

    'Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz'

    Yemen'de ölü sayısı 174'e yükseldi

    Araç muayene süreleri uzatıldı

    Galata Kulesi'ne ilişkin Bakanlıktan açıklama: Rahatsız olduk

    ABD'de son 24 saatte 1516 ölüm ve 55 bin yeni vaka!

    Geldiğimiz nokta üzücü

    AB olağanüstü toplanıyor

    'Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    101 Aksaçlıya 404 imzalı destek
    Ahmet BATTAL

    Bu vatanda dört ana akım var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Azıcık taviz ver, talebelerin milyon olacak!”
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda doğru olan nedir?
    Genel

    Prof. Dr. Cahit Tanyol: Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir
    Genel

    Suriyeli girişimcilerden ekonomiye katkı
    Faruk ÇAKIR

    Aliya’yı örnek almak
    Cevher İLHAN

    Ankara ile Şam’ın işbirliği şart
    Mikail YAPRAK

    Demir gibi sarsılmaz
    Ali Rıza AYDIN

    Dâvete icabet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.