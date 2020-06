Ölüm meleği Hz. Azrail (AS) ve ruhların alınması

Hazırlayan: Yeni Asya Araştırma Ekibi

Dört büyük melekten birisi olan Hz. Azrail (as) ruhları almaya nezârete memurdur. Yüce Allah buyurdu: “De ki: Sizin için vazifelendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra da sizler Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Enbiya Suresi, 61.)

Hz. Azrail’in (as) maiyetinde ona benzer pekçok melek vardır.

Kur’an-ı Kerim “Kulların üzerinde kudret ve tasarruf sahibi olan ve üzerinize yaptıklarınızı kaydeden melekleri gönderen Allah’tır. Sizden birine ölüm geldiği zaman onun canını gönderdiğimiz melekler alırlar ve onlar vazifelerinde kusur etmezler.” (En’am Suresi, 6: 61.) buyurur.

Melekler nurani varlıklar oldukları için bir anda pek çok yerlerde bulunur ve pek çok işi yaparlar birbirlerine engel olmaz. Böylece her ruhu Hz. Azrail (as) tek başına alabilir. Televizyon stüdyosunda oturan bir konuşmacının tüm evlerde bulunan televizyon ekranında görünmesi ve konuşması gibi melekler de nuraniyetlerine binaen bizatihi zatı ile her yerde bulunup tasarruf ederler.

Bununla beraber Hz. Azrail’in (ra) maiyetinde yine kendisine benzeyen pekçok yardımcı melekleri vardır. Nitekim yüce Allah “Yemin olsun kafirlerin ruhlarını tâ derinden çekip alanlara.Yine yemin olsun mü’minlerin ruhlarını kolayca alan meleklere...” (Naziat Suresi, 79: 1-2.) ayeti bunu anlatmaktadır. (Mektubat, 327-328.)

Rivayet edilir ki Hz. İbrahim (as) Hz. Azrail’e (as) sorar:

- Bir anda doğudakilerin ve batıdakilerin canlarını nasıl alırsın?

Azrail (as) cevap vermiş:

- Ben ruhları çağırırım onlar benim elimin altında olurlar” (Suyutî, Kabir Âlemi, 94-95.) demiştir.

Yine İbn-i Abbas’tan (ra) gelen bir rivayette tüm varlıklar Hz. Azrail’in (ra) önünde sizin önünüzdeki sofra gibidir. Bir insan önündeki sofrada elini uzatarak istediği yiyeceği aldığı gibi Hz. Azrail (as) da eceli gelenin ruhunu kolayca alabilir. (Kabir Âlemi, 94-95.)

Rivayet edilir ki Yüce Allah tüm işleri bizatihi ilim, irade ve kudreti ile yapmaktadır. Dört büyük melek de Allah’ın kudreti ile yaptıkları işlere nezaret eder ve yönetirler. Bunlar da Hz. Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil’dir. (as) İsrafil (as) havaya ve rüzgâra nazırdır. Mikail (as) yağmura ve tüm varlıkların rızkına nazırdır. Azrail (as) tüm ruhlara nazırdır. Cebrail (as) da ilahî emirleri mahlukata ulaştırmakla görevli olan vahiy ve ilham meleğidir. (Beyhaki, Şuab-ı İman, Suyutî, Kabir Âlemi, 89.)

Hz. Abdullah b. Abbas (ra) “Emirleri yönetenler” (Naziat Suresi, 79: 5.) ayetinin tefsirinde “Onlar meleku’l-mevt ile beraber inen meleklerdir” (İbn-i Ebi Dünya, Suyutî, Kabir Âlemi, 89.) demiştir. Bu melekler tehlike anında ve sekerat vaktinde mü’mine kelime-i şahadeti dahi telkin ederler. (Kabir Âlemi, 90.)

Meleku’l-Mevt olan Hz. Azrail (as) “Ben her mü’mine cömeert ve yumuşak davranırım” (Kabir Âlemi, 91.) demiştir.

Ölüm meleği kimin ne zaman ruhunu alacağını bilemez. Gelecek ve gayb Allah’ın ilmindedir ve gaybdır. Gaybı ise ancak Allah bilir. Her gün ona bir sahife verilir. Orada o gün ölecek olanların isimleri vardır ve o da sırası ile eceli gelenin ruhunu kabzeder. Ölüm meleği olan Hz. Azrail (as) insanın ruhunu aldıktan sonra onları ya rahmet meleklerine veya azap meleklerine teslim eder. onlar da ruhu layık oldukları alây-ı illiyyîne veya esfel-i sâfilîne götürürler. Hayvanların ruhları da yine görevli meleklere teslim edilir, onlar da onun ruhunu kıyamette cesedine iade etmek için İsrafil’in “Sûr’unda” kendisine ailt olan yerde muhafaza ederler.