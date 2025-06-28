"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Tefekkür tepesi: Hayat ve mezar arasında bir mola

28 Haziran 2025, Cumartesi 23:24
ÇORUM BELEDİYESİ’NİN İNŞA ETTİĞİ “TEFEKKÜR TEPESİ” MEZARLIK VE ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ARASINDA BULUNUYOR. ZİYARETÇİLERİNİ HAYATIN FÂNîLİĞİ ÜZERİNE TEFEKKÜRE SEVK EDİYOR.

Hayat mı zor, memat mı?
“Ölüp de gelen var mı?”

 

Çorum Ulu Mezarlık’ın zirvesinde konumlanan “Tefekkür Tepesi” şehir hayatının karmaşasına kısa bir ara vermek isteyenler için manevî bir sığınak sunuyor. Modern yaşamla ebedî âlemi âdeta yan yana getiren bu tepe, hayatın fânîliğini gözler önüne seriyor.

BİR YANDA HAYAT, BİR YANDA ÖLÜM

Tefekkür Tepesi’nin en çarpıcı yönlerinden biri, bulunduğu konum. Bir tarafta alışveriş merkezinin kalabalığı ve gösterişli dünyası, diğer tarafta mezar taşlarının sessizliği… İki dünyanın tam ortasında duran bu tepe, ziyaretçilerine derin bir farkındalık yaşatıyor.

Çorum Belediyesi, Tefekkür Tepesi’ni daha verimli kılmak için içerisine mini bir kütüphane ve dijital imkanlar da eklemiş. Mezarlık ziyaretine gelenler Kur’ân-ı Kerîm ve dua kitaplarına ulaşabiliyor; ayrıca sesli içeriklerle dua ve Kur’ân dinleyebiliyor. Bu özel alan, dünya telaşını ve günlük kaygıları bir kenara bırakarak, hayatın fânî olduğunun tefekkür edilmesini sağlıyor.

Haber Merkezi

***

Ölüm Hakkında Kim Ne Demiş?

Ölüm herkesin kapısını çalacak

Ne yaparsak yapalım, ölüm gerçeğini hayatımızdan silip atamayacağız. Mezarlıkları şehirlerin dışına iteleyerek ölümden kaçabileceğimizi sandık ancak bu mümkün olmadı. Çünkü ölüm sağcı-solcu, ünlü-ünsüz, aydın-cahil, Müslüman-dinsiz ayırt etmeden herkesin kapısını çalmakta.

Sevdiğini kaybeden insanın ideolojisi olmaz, acısı olur. Ve bu acıyı yaşarken de farklı yollarla tesellî arar. Ölümü ölümden kaçarak, ekranlardan, neşriyattan uzak tutarak görmezden gelmek, insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Çocuklara da anlatacağız, yaşlılara da. Gençleri de her an yüz yüze oldukları bu gerçek hakkında bilgilendireceğiz. Evet, bu gerçek, lezzetleri bitirecek, yüzümüzü ekşitecek, rahatsız edecek bizi ama bunu öteleyerek, kaçarak değil kabullenerek, anlamaya gayret ederek idrak edeceğiz. Çünkü başka çaremiz yok.

(Yazar Tahir Sağır)

***

Ortak sonumuz

ölümlülük herkesin ortak sonu ve sorunu. Yine de bütün tüketim kültürü ölümü ve yaş almak, yas gibi ölüm korkusuyla bağlantılanabilecek her şeyi gözden ırak tutmak üzerine kurulu. Sonsuz bir gençliğe sabitlenmek mümkünmüş gibi yaşamak ve yası bildik ritüellerle geçiştirmek, böylece hep anda kalmak öğütleniyor. “Bugün Geri Kalan Hayatının İlk Günü” vb. başlıklı kitapların kitapçıların ön raflarından hiç düşmemesinin başlıca sebebi, hayatla ölümü bir süreklilik değil, birbiriyle savaş halinde görmenin hayatı kolaylaştırabileceği bilgisi. Halbuki ölüm bilgisiyle barışmak, onu hayata dahil saymak belki hayatı da güzel ve anlamlı kılmanın daha iyi bir yolu.

(Senarist Zehra Çelenk)

***

Mezarlıklar huzur verici

Eşimle birlikte mezarlıklarda yürüyüş yapmayı sevdiğimizi söylediğimde, genellikle şaşkın bakışlarla karşılaşıyoruz. Birçok insan bunun garip ve hastalıklı bir alışkanlık olduğunu düşünüyor. Bazıları ise ölen yakınları ziyaret etmedikçe bunun bir anlamı olmadığını savunuyor. Mezarlıklar, ölüleri anmak, huzur bulmak ve düşüncelere dalmak için sakin bir ortam sunuyor. Hem de hiçbir maliyet gerektirmiyor. Eşim ve ben mezarlık yürüyüşleri yaparak kendimize zihinsel bir mola verme, kendimizle bağlantı kurma ve anda kalma fırsatı sunuyoruz.

(ABD’li yazar Mar Yvette)

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çifte standart AB değerlerine yakışmıyor

    Eşitsizlik büyüyor

    Türkiye konut ve kirada OECD’yi solladı

    Yayla: Mevcut anayasa ‘Kemalizm’ dayatıyor

    Demokrasilerde medya hür olmalı

    AKP’nin YSK temsilcisinden kurultay davası açıklaması: Sistem allak bullak olur

    Kıyılar özelleşebilecek

    İran: Avrupa adil olmalı

    Erzurum-Oltu'da taş ocağında göçük meydana geldi: Ölü sayısı 3'e yükseldi

    Uysal: Karar kabul edilemez

    47 ilde ormanlara giriş yasaklandı

    Kahverengi kokarca zararlısına karşı 50 bin samuray arısı

    Ataşehir'deki yangında çok sayıda otomobil yandı

    Sözde insani yardım merkezleri un çuvallarında uyuşturucu dağıtıyor

    İtalya'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" alarm

    Hamaney'in açıklamasının ardından yaptırımların kaldırılmasını durdurdu

    "Gazze’de önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum"

    Hukukun üstünlüğü ilkesi zedelendi

    İsrail’den yardım kuruluşu istismarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.