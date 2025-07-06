Ağaçlar konuşur mu?

Sor Bakalım

Komşu çocukları ile bahçede sohbet ederken, 6 yaşındaki kardeşimiz Beren Karabulut, “Ağaçlar da konuşur mu?, Acıyı hissederler mi?” şeklinde çok güzel sorular sordu. Sizlerle de paylaşalım istedik.

Ağaçlar da konuşur

Bütün varlıklar, kendilerine özel bir dille Allah’ı tesbih eder, yani zikrederler. Bu demek oluyor ki, bizim konuştuğumuz gibi olmasa da konuşurlar. Meselâ incecik, zayıf bitki köklerinin sert olan taş ve kayaları parçalayıp filizlendiğini görürüz. Bu nasıl oluyor? Demek ki, “Bismillah. Ben ağaç olmak istiyorum, yolumu aç” diyor. O sert kaya yarılarak ona yol veriyor.

Orman iletişim ağı

Ormanda yapılan bir araştırmada da, ağaç kök ve damarlarının toprak altında, tıpkı internet ağı gibi birbirleri ile iletişim kurdukları tespit edilmiş. Bilim insanları bu yer altı ağı ile ağaçların kaynaklarını birbiriyle paylaştığını, âdeta komşuluk ilişkileri gibi yardımlaştıklarını belirtiyorlar. Bu sistem yoluyla gölgede kalan küçük fidanlara, yaşlı ağaçlar gerekli şekeri sağlayıp hayatta kalmalarını sağlıyorlarmış.

Acıyı hissederler mi?

Biz insanlar gibi olmasa da, yapılan araştırmalar bitkilerin de onlara yapılan müdahalelere tepkiler verdiğini ispatlıyor. Meselâ, evlerinizde cam kenarındaki saksı bitkilerini gözlemlediyseniz, bir bitki güneşten çok rahatsız olduysa yönünü gölge olan, yani evin iç kısmına doğru çeviriyor. Araştırmacılar, lazerle çalışan bir mikrofon kullanarak, kesildiğinde veya yaralandığında bitkilerin çıkardığı ses dalgalarını yakalamışlar. İnsan kulağına duyulmasa da, bitkilerin de sesleri olduğunu, hasta olduklarında çığlık attıklarını, dalları kırılıp, yaprakları koparıldığında sızlandığını ortaya çıkarmışlardır. (Kaynak: Deutsche Welle)

Ağaçlar ve diğer bitkiler de canlıdır. İnsanlara ve tabiata hizmet eder, katkı sağlarlar. Ağaçlar, havadaki karbondioksiti emerek bize temiz oksijen sağlar. Onlar olmadan nefes almamız bile çok zorlaşır. Ağaçlar ve ormanlar bir çok hayvan için yuva demek. Orman olmasa sincaplar, kuşlar, böcekler nerede yaşardı? Ağaçların su döngüsünde de önemli bir hizmeti vardır. Ağaçlar olmazsa, toprak daha kolay erozyona uğrar, su kaynaklarımız azalır. Susuzluk ve kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için ağaçları ve ormanlarımızı korumalıyız. Diğer varlıklar gibi, ağaçlar da en değerli canlı olan insana emanet edilmiştir.