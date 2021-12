Barla’da Yeni Asya şenliği

Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerimiz, Barla’da mümtaz bir hizmet vermektedir.

Her sene ilkbaharla başlayıp sonbahara kadar devam eden faaliyet içerisinde yüzlerce misafire hizmet vermektedir. Tesisimiz, her sene olduğu gibi bu sene de güzel ve nuranî hizmetlere ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam edecektir inşaallah.

Bu sene daha çok hanım ve talebe programlarının ağırlıkta olduğu bir sezon yaşadık. Barla, adeta Yeni Asya şenliğine sahne oldu. Ya da Yeni Asya Nur Talebeleri Barla’yı şenlendirdi dersek mübalâğa olmaz. Evvelâ, İzmit Yeni Asya Hanım Nur Talebelerinin organize ettiği çocuk ve hanımlar okuma programıyla başlayan sezonumuz, daha sonra İzmir Yeni Asya Hanım talebe ve aile programı, ardından Düzce aile okuma programı, sonra Eskişehir hanım programı, sonra Ankara ve İstanbul aile okuma programlarıyla devam edip; son olarak tekrar İzmir hanım talebe programı ile sona erdi. Bu durum Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “Barla, birinci Medrese-i Nuriye şerefini kazanmasından, o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil. İnşaallah tekrar şenlenecek. Çalışanlara Bârekâllah deriz. Cenab-ı Hak tevfik versin. Âmin.” 1 duâsının kabulünün bir göstergesiydi. Ayrıca, “o mübarek medreseyi talebesiz bırakmak caiz değil” mesajının yerine getirilmesiydi.

Evvelâ, Hanımlar âleminde intibaha vesile olan muhtereme abla ve kardeşlerimize binler tebrik, teşekkür ve duâlarımızı takdim ediyoruz. Bu sebeple, büyük hizmetlere vesile olan başta Nurbanu, Nuray, Nur, Hatice, Zeliha, Suna, Hesna Nur, Kübra, Diyarbakır’dan Hatice ve Güler hanımlar, Esma Nur ve adını yazmadığımız nice abla ve kardeşlerimizden Allah ebediyyen razı olsun. Hemen her dakikalarını nuranî hizmete adayan bu şefkat kahramanlarını can-u gönülden tebrik ediyor, Cenab-ı Hak’tan muvaffakiyetler diliyoruz. “Takdir edici bir yoldaş” hasebiyle bu hizmetlerini yazmasam olmazdı. Ruz-i mahşerde bu hizmetlerine şahitlik yapacağımızı ayrıca belirtmek istiyoruz. Onlarca çocuk ve gençlerin Nur dairesinde yetişmesine vesile olan ve emeğini koyan bu fedakârların hizmetlerini herkesin bilmesini ve duymasını isterim. Hem de, “Burada Risale-i Nur’a bütün kuvvetiyle çalışan çok hemşirelerimiz var.” 2 “Her gün duâlarımda ve manevî kazançlarımda Nur’un has şakirdlerinden Âsiye, Ulviye, Lütfiye’ler, Zehra’lar, Şerife’ler, Hacer’ler, Necmiye’ler, Nimet’ler, Aliye’ler hissedar olmak için manen yanımda bulunuyordular; aynen şimdi de öyledirler.” 3 diyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin duâ ve manevî kazançlarına hissedar olduklarına inanıyoruz.

Bir başka güzel organizasyon ise, her sene aksatmadan devam eden ve tesisimizin bütün odalarını dolduran Düzce aile programıdır. Her sezon, takdire şayan Düzce Programlarına şahit olmaktayız. Bizce, Düzce Yeni Asya Nur Talebelerinin bu programları bütün il ve ilçelerimize numune-i imtisal olmalıdır. Bu itibarla, başta Malik Özcan, Prof. Ömer Önbaş, Prof. Abdurrahman Kılıç, İsmail Özdemir, Necdet Pehlivan, Harun Aydın ve Nahit Topaloğlu ağabeylerin şahsında bütün Düzce Yeni Asya Nur Talebelerini tebrik ediyoruz ve devamlarını diliyoruz. Düzce’den sonra Ankara ve İstanbul Yeni Asya Nur Talebeleri de aile programlarıyla tesisimizi ve Barla’yı şenlendirdiler. Daha sonra Eskişehir Yeni Asya Nur Talebeleri de her sene olduğu gibi bu sene de kalabalık olarak güzel bir program icra ettiler. Konya Yeni Asya Nur Talebeleri ise, erkek talebe okuma programıyla feyiz kattılar. Bütün ağabey, abla ve kardeşlerimize, Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri adına binler tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu mümtaz şahsiyetlerden meydana gelen şahs-ı manevinin duâlarını almamız da bizim için büyük bahtiyarlıktır.

Bütün sezon boyunca tesisimize maddî ve manevî desteğini esirgemeyen başta Yönetim Kurulu başkanımız olarak İzzet Atik, Nejat Eren, Hasan Şen, Hasan Akdeniz, Danyal Ateş, Dr. Naci Pekgür, Mithat Yanmaz, Niyazi Budak, Necati Doğan, Ahmet Özdemir, Cesim Aydın, Ramazan Bayram, Ahmet Kutlay, İbrahim Demir, Erol Akar, Celal Keseli, Necdet Şimşek, Mehmet Demirdöğmez, Kemal Vapur, Kenan Kaya, Osman Yiğit, Mustafa Yaykal, Âdem Başkaya ve isimlerini yazmadığım bütün ağabey ve kardeşlerimize minnet ve şükranlarımızı takdim ediyoruz. Cenab-ı Hak bu nuranî dâvânın hizmetinde sizlere lâyık olabilmeyi ihsan eylesin. Bu sezon tesisimizi şenlendiren Kâzım Güleçyüz, Yasemin Güleçyüz, Hasan Güneş, Orhan Ali Yılmaz, Abdülbaki Çimiç, Muharrem Okur, vd. yazarlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Risale-i Nur’un ilk te’lif merkezi olan Barla’nın kutlu misafirlerini her sene beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Maşallah, Düzce Yeni Asya Nur Talebeleri şimdiden Temmuz sonuna yerlerini ayırdı bile. Allah razı olsun. Selâm ve duâlarla.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası. 2- Kastamonu Lâhikası. 3- Emirdağ Lâhikası.