O nurlu bir gazete

Risale-i Nur Külliyatı’nda Lâhika Mektupları, son derece ehemmiyet arz etmektedir.

Risale-i Nur’un meslek ve meşreb esaslarını havi olan bu Risaleler, Nur Talebelerinin hizmet pusulası hükmündedir. Evet, Lâhikalar “Bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’ân’ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor” 1 Medya dünyasında Risale-i Nur’un sesi olan Yeni Asya Gazetesi, adeta Lâhikaların vazifesini yapmakta, okuyucusuna yol haritası olmaktadır.

Yeni Asya, Risale-i Nur’dan aldığı dersle, okuyucusunu istikamette götüren, yanıltmayan, ufuk açan, isabetli yazı ve yorumlarıyla eğiten mümtaz bir gazetedir. Yeni Asya, gazete görünümlü büyük ve Nurlu bir ders salonu gibidir. Bu nuranî salonda imanî, içtimâî, insanî ve siyasî meseleler müzakere edilmektedir. Tıpkı Lâhika Risaleleri gibi, “Bir meclis-i nuranidir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Herbiri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor” 2 Aynen Yeni Asya’nın herbir yazarı da Risale-i Nur’dan aldığı dersi, Yeni Asya’da okuyucularına ve birbirlerine gösteriyorlar, müzakere ediyorlar, fikir alış verişinde bulunuyorlar. Risale-i Nur’u ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni hergün gündeme taşıyarak, hem Türkiye hem de Dünya kamuoyunun nazarına takdim ediyorlar. O Nurlu Gazete vasıtasıyla, Risale-i Nur Talebesinin en mühim hizmeti olan neşir hizmetini yapıyorlar. Bu da gösteriyor ki, -Hulusi Beyin ifadesiyle- “ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir” 3

Yeni Asya, vicdanlara pencere açmakta, bu hizmetiyle aynı zamanda ittihad-ı İslâm’a zemin hazırlamakta ve temelini atmaktadır. Kurucularından biri de Zübeyir Gündüzalp’dir. Bu manalarla, Risale-i Nur’un medyadaki dili ve sesi ve basının vicdanı olan Yeni Asya, İman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştığı için, ruh-u canımızla o Nurlu gazeteyi ve emeğini katan o Nurlu fedakâr kadrosunu takdir ve tahsin ve binler tebrik ediyoruz. Kıyamete kadar da devamını Rabb-i Rahimimizden istiyoruz. Nice 21 Şubatlara ve nice hizmetlere inşaallah.

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası 8. 2- age. 20. 3- age. 22.