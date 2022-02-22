"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

O nurlu bir gazete

Ahmet DEMİRDÖĞMEZ
22 Şubat 2022, Salı
Risale-i Nur Külliyatı’nda Lâhika Mektupları, son derece ehemmiyet arz etmektedir.

Risale-i Nur’un meslek ve meşreb esaslarını havi olan bu Risaleler, Nur Talebelerinin hizmet pusulası hükmündedir. Evet, Lâhikalar “Bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur’ân’ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin ifası gibi noktalardan Risale-i Nur’un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. Değişen dünya hadiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor” 1 Medya dünyasında Risale-i Nur’un sesi olan Yeni Asya Gazetesi, adeta Lâhikaların vazifesini yapmakta, okuyucusuna yol haritası olmaktadır.

Yeni Asya, Risale-i Nur’dan aldığı dersle, okuyucusunu istikamette götüren, yanıltmayan, ufuk açan, isabetli yazı ve yorumlarıyla eğiten mümtaz bir gazetedir. Yeni Asya, gazete görünümlü büyük ve Nurlu bir ders salonu gibidir. Bu nuranî salonda imanî, içtimâî, insanî ve siyasî meseleler müzakere edilmektedir. Tıpkı Lâhika Risaleleri gibi, “Bir meclis-i nuranidir ki, Kur’ân’ın şu münevver, mübarek şakirtleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele-i efkâr ve yüksek bir medrese salonudur ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın hazine-i kudsiyesinin sandukçaları olan Risalelerin satıcı ve dellâllarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkân ve bir menzildir. Herbiri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor” 2 Aynen Yeni Asya’nın herbir yazarı da Risale-i Nur’dan aldığı dersi, Yeni Asya’da okuyucularına ve birbirlerine gösteriyorlar, müzakere ediyorlar, fikir alış verişinde bulunuyorlar. Risale-i Nur’u ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ni hergün gündeme taşıyarak, hem Türkiye hem de Dünya kamuoyunun nazarına takdim ediyorlar. O Nurlu Gazete vasıtasıyla, Risale-i Nur Talebesinin en mühim hizmeti olan neşir hizmetini yapıyorlar. Bu da gösteriyor ki, -Hulusi Beyin ifadesiyle- “ihtiyaç da, hizmet de bitmemiştir” 3

Yeni Asya, vicdanlara pencere açmakta, bu hizmetiyle aynı zamanda ittihad-ı İslâm’a zemin hazırlamakta ve temelini atmaktadır. Kurucularından biri de Zübeyir Gündüzalp’dir. Bu manalarla, Risale-i Nur’un medyadaki dili ve sesi ve basının vicdanı olan Yeni Asya, İman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştığı için, ruh-u canımızla o Nurlu gazeteyi ve emeğini katan o Nurlu fedakâr kadrosunu takdir ve tahsin ve binler tebrik ediyoruz. Kıyamete kadar da devamını Rabb-i Rahimimizden istiyoruz. Nice 21 Şubatlara ve nice hizmetlere inşaallah.

Dipnotlar: 

1- Barla Lâhikası 8. 2- age. 20. 3- age. 22.

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını reddediyoruz

    ABD, Donetsk ve Lugansk ile ticari faaliyetleri yasaklıyor

    SP İstanbul İl Başkanlığını ziyaret ettik - Millet İttifakı milleti rahatlattı

    Metaverse’ye dikkat

    Sebze ve meyvede ‘zehir’ uyarısı

    Yeni Asya baskı ve cezalara rağmen aynı çizgide

    Devlet Eski Bakanı Gürcan Dağdaş: İyi ki varsın Yeni Asya

    DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: Umut yeşertmeyi hedefliyoruz

    Esnaf belini doğrultamayacak halde

    O zincir kırılmadan elektrik fiyatı düşmez

    NATO'dan Rusya'ya tepki: Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır

    AB en güçlü şekilde kınadı: Putin'in kararı uluslararası hukukun ihlalidir

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu

    Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Trudeau hükümeti mahkemeye verildi

    Fransa'da bir pilotun adalet arayışı... "Namaz vakitlerine ve Ramazan oruçlarına aşırı bağlı"

    Tansiyon yükseliyor: Putin, Donetsk ve Lugansk'ı tanıdı

    İtalya'da yeniden Etna Yanardağı alarmı

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Ukrayna: Donbas'ta 2 Ukrayna askeri ve 1 sivil öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Gençleştirme modelleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl coşkusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya siyaset mi yapıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (2)
    Hasan GÜNEŞ

    Saadet Partisi ziyareti
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (5)
    Genel

    Hepimizde fiyat algısı kayboldu
    Cevher İLHAN

    “Döviz istikrara kavuşmuş!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın doğum günü sorgulamaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.