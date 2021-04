Nisan yağmurları ile toprağa düşen Nur Kahramanları

Nisan yağmurlarının kültürümüzde ayrı bir yeri vardır.

Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inanan insanlar, yağmur yağarken leğen vb. geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyordu. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyordu.

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Mehmet Emin Birinci, Molla Münevver ve Nur Talebesi Mehmet Kutlular Nisan ayında vefat ettiler. Nisan ayı, bir tevafuk eseri olarak Nur Talebelerinin Rahmet-i Rahman’a kavuştukları bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Nur dâvâsının kumandanı Zübeyir Gündüzalp, takvada birinci sırada Tahiri Mutlu, namaz konusundaki tavizsiz çizgisiyle Mehmet Emin Birinci, “Eski Said” devrinin bir hatırası olarak Molla Münevver ve hayatını Risale-i Nur hizmetine adamış bir dâvâ adamı olarak Mehmet Kutlular Nisan yağmurları gibi bu ayda toprağa düştüler.

Zübeyir Gündüzalp, 1920 yılında Ermenek Yaylas’ında dünyaya gelmiş, 2 Nisan 1971’de bir Cuma günü İstanbul’da vefat etmiş ve Fatih Camii’nde on bini aşan insanın kıldığı cenaze namazından sonra Eyüb Sultan Kabristanı’na defnedilmiştir. Nur Talebelerinin Zübeyir Ağabeyi, 1946 yılında Risale-i Nurlar’la tanışmış ve ömrünün sonuna kadar iman hizmetini en güzel şekilde ifa etmiştir. 1948 yılında Afyon’da tutuklanarak Bediüzzaman’la birlikte hapis yatmıştır.

Hâkime, “Eğer komünistler mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nur’un neşri için, mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yapacağız” 1 der. Onun için Risale-i Nur’a, Bediüzzaman’a talebe olmak, en büyük bir şereftir. Onun hizmetteki yerini Bediüzzaman’ın, “Zübeyir bana merhum biraderzadem Abdurrahman …bedeline verilmiş diye manevî ihtar aldım.” 2 “Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddetli ihtiyacım zamanında buraya imdada geldi...” 3 ifadelerinde görmekteyiz. Üstadın vefatından sonra hizmeti meslek ve meşrep açısından şekillendirdi. Risale-i Nur Külliyatı’nın neşri, İttihad, Yeni Asya Gazetesi ve Yayınevinin kurulması gibi yayın faaliyetlerini başlattı. Kendi notlarından derlenen Nefis Muhasebesi ve Altın Prensipler adlı eserleri mevcuttur.

Eski Said Devri Nur Talebelerinden Molla Münevver, 1873 yılında Bitlis/Hizan’ın Çırçak Köyü’nde doğmuş, Birinci Cihan Harbi’nden önce Bediüzzaman’dan Horhor’da ders almış ve ondan çeşitli ilimleri okumuş ve 16 Nisan 1971 tarihinde vefat etmiştir. Üstad’la birlikte Birinci Dünya Harbi’ne iştirak eden talebelerindendir.

Tahiri Mutlu, 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey’de dünyaya geldi. 1931 yılında Barla’da Bediüzzaman’ı ziyaret etti. 1942 yılında İstanbul’da Âyetü’l-Kübra Risâlesi’ni kendi parasıyla bastırdı. Sahaflar Çarşısı’nda Eski Said devri eserlerinden İşaratü’l-İ’caz, Hakikat Çekirdekleri ve Lemeat’ı buldu. Daha sonra İnebolu’ya ve oradan da Kastamonu’ya geçerek burada sürgün hayatı yaşayan Üstad Bediüzzaman’la görüştü. Görüşme sırasında bastırılan Risâleleri gösteren Mutlu, ayrıca bulduğu diğer eserleri de takdim etti. Tahiri Mutlu Bediüzzaman ve diğer talebeleri gibi takibattan kurtulamadı. Üstadla birlikte Denizli ve Afyon hapishanelerinde yattı. Ayrıca, 1958 yılında Ankara ve 1960’ta Isparta’da da hapis yattı. Bediüzzaman bu talebesine “Kahraman Tahiri” olarak hitap etmiştir. 4 Ömrünü iman hizmetinde geçiren Tahiri Mutlu 3 Nisan 1977 tarihinde vefat etti. Vasiyetine uyularak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmed Emin Birinci, 1933 yılında Rize-Pazar/ Hisarlı Köyü’nde dünyaya geldi ve 3 Nisan 2007’de İstanbul’da vefat etti. Kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. 1952 yılında, Gençlik Rehberi mahkemesi için İstanbul’a gelen Bediüzzaman’la ilk defa görüşme fırsatını buldu. Üstad ona, “Seni, hem Zübeyir, hem Bayram, hem Ceylân, hem Hüsnü, hem Tahirî, hem de Abdülmuhsin gibi kabul ettim. Risale-i Nur’a hizmet eyle” 5 dedi. Bundan sonra kendini Risale-i Nurlar’a verdi.

Mehmet Kutlular, 1938 yılında Balıkesir/Gönen’de dünyaya geldi ve 6 Nisan 2021’de İstanbul’da vefat etti. Ertesi günü Eyüp Sultan Kabristanı’na önde giden Nur Talebelerine yakın bir yere defn edildi. Kutlular, 1957 yılında Manisa’da askerlik yaparken Risale-i Nur’la tanıştı ve hayatının dönüm noktasını teşkil etti. 1960 yılı sonlarında İstanbul’a gelerek Süleymaniye Kirazlı Mescid’de Zübeyir Gündüzalp’la kalmaya başladı ve onun terbiyesiyle hayatını devam ettirdi. Onun görevlendirmesiyle, kurulmasından beri Yeni Asya’nın yayını ile ilgilendi ve 1990’dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahs-ı manevî ile birlikte büyük hizmetlerde bulundu.

Nisan yağmurları gibi toprağa düşen Nur Talebelerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların yerinde bugün binlerce, belki milyonlarca Zübeyirler, Tahiriler, Mehmet Eminler, Münevverler, Mehmet Kutlular çıktılar ve bize emanet bıraktıkları Nur hizmetlerini devam ettiriyorlar.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 860. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 833. 3- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 512. 4- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s.153. 5- N. Şahiner, Son Şahitler, c. 4, s. 383.