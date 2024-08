Bilim insanları, halk arasında “tüp bebek” olarak da bilinen IVF (in-vitro fertilizasyon) için en uygun embriyoyu tespit etmede, yapay zekanın embriyologlardan on kat daha hızlı sonuç verdiğini ortaya koydu.

Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı embriyo kalite derecelendirme programının elde ettiği sonuçlar ile embriyologların elde ettiği veriler karşılaştırıldı. Araştırmada, her iki metodun gebelikle sonuçlanan tercihlerinde benzerlik olmasına karşın, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızının embriyologlardan on kat daha hızlı olduğu saptandı. İstatistiklere göre, dünya genelinde doğan her 18 bebekten biri tüp bebek yöntemi kullanılarak dünyaya geliyor.