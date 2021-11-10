2022’de şırınga kıtlığı yaşanabilir

Dünya Sağlık Örgütü, üretimin arttırılmaması durumunda 2022 yılında 2 milyar şırınga açığının söz konusu olabileceğini, bunun da küresel aşı çabalarını etkileyebileceğini söyledi.

Koronavirüs aşılamasının küresel ölçekte artmasının ardından şırınga tedariği tehlikeye girdi. DSÖ’nün ilâçlara ve sağlık ürünlerine erişim konusundaki kıdemli danışmanı Lisa Hedman, COVID-19 aşı dozlarının arzı arttıkça, şırınga arzının da bu talebe ayak uydurması gerektiğini söyledi. Fransa basınına açıklama yapan Hedman, “Aşı şırıngası sıkıntısı yaşayabileceğimize dair gerçek endişeyi dile getiriyoruz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddî sorunlara yol açacaktır. Aşı alımının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan 2 milyara kadar herhangi bir sayıda şırınga açığı olabilir” dedi. AFP raporuna göre dünya çapında 7.25 milyardan fazla COVID-19 aşı dozu uygulandı.

Bu, yılda yapılan rutin aşı sayısının neredeyse iki katı ve gereken şırınga sayısının da iki katı.

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