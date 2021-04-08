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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Covid-19’da dünya ikincisiyiz

08 Nisan 2021, Perşembe
Türkiye Hindistan’ın ardından dünyada en fazla Covid-19 vak’ası bildiren 2. ülke oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye salgında dünyanın yeni merkez üssü haline geldi” dedi.

Hindistan’da bugün 115 bin 246 teyitli vaka rapor edildi. 633 kişinin ölümüyle dünyada en fazla can kaybı bu ülkede meydana geldi. Türkiye’de ise Salı günü 49 bin 584 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, Covid-19 sebebiyle 211 kişi can verdi. Bu rakamlarla Türkiye, Hindistan’ın ardından dünyada en fazla koronavirüs vak’ası rapor eden ikinci ülke konumuna yükseldi. Ayrıca Türkiye, Covid-19 sebebiyle en fazla can kaybının yaşandığı sekizinci ülke oldu. Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475’e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142’ye ulaştı, vak’a sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’deki Coronavirus vak’alarının 50 bine dayandığını belirterek, “Türkiye salgında dünyanın yeni merkez üssü haline geldi” dedi. Öztrak, “Günlük vak’a sayısı 50 bine dayandı. Türkiye salgında dünyanın yeni merkez üssü haline geldi. Kifayetsiz muktedirler seyrediyor, Türkiye salgında maalesef kontrolü kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Vak’alar 50 bine dayandı, uzmanlar uyardı

Türkiye’de koronavirüs salgını daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı. Günlük yeni vak’a sayıları 24 saat zarfında 7 bin artarak 50 bine dayandı. Bu Türkiye’de pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük yeni vak’a sayısı oldu. Peki, bu gidişat neyi gösteriyor? Uzmanların çözüm önerisi ne?

“28 günlük tam kapanma şart”

“Önlemleri kaldırabilmek için temel kural, vak’a sayısının en az iki hafta boyunca azalması, hastane yatışları ve yoğun bakımdaki hasta sayısının düşmesidir.” diyen Prof. Dr. Üner, Türkiye’de tam aksine Mart başında önlemlerin kaldırıldığına dikkat çekiyor ve “Hemen şimdi 28 günlük tam kapanmaya gitmemiz lâzım. Bunu vatandaşları sosyal anlamda destekleyerek, ekonomik kayıplarını karşılayarak yapmamız gerekiyor” diyor. Dr. Karahancı, hafta sonu yasaklarının geçici bir etkisi olduğunu söylüyor, kafe ve restoranların Ramazan ayında kapatılacak olmasının yeterli olmadığını ifade ediyor. “Mevcut bir yangın var ortada. Bu yangını ben Ramazan’da söndüreceğim diye 10-15 gün ötelediğimiz bir durum var.” diyen TTB Merkez Konseyi Üyesi Karahancı, “O söndürmeyi de elinde en az suyu olan küçük işletmelerin suyundan alıp yapacağız ve bir bardak dökeceğiz. O zamana kadar dindirir mi, dindirir, ama yangın artacak mıdır, bu kaçınılmaz” ifadelerini kullanıyor.

“Toplumun yüzde 9’unu aşılayabildik”

Salgınla mücadelede en güçlü silah olarak aşılama kampanyası gösteriliyor. Peki, iki uzmanın Türkiye’deki aşılamaya ilişkin görüşleri neler? Prof. Dr. Üner, “Rakam olarak baktığımızda çok fazla kişiye aşı yapmış gibi gözüküyoruz ama toplumun ancak yüzde 9’u tam aşılı halde. Önümüzde çok yol var, bunu çok hızlı tamamlamamız gerekiyor” ifadelerini kullanıyor. Benzer görüşte olan Dr. Karahancı da, “Öğretmenlerimizi hâlâ aşılayamadık. Öncelikle bunu halletmemiz, aşıya ulaşım sorununu ortadan kaldırmamız gerekiyor” diyor.

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