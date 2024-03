G.Antep ve K.Maraş’ta 55. yıl coşkusu

Gaziantep ve Kahramanmaraş okuyucuları, Yeni Asya’nın 55. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Gaziantep genç Yeni Asya okuyucuları tarafından hazırlanan ve Kahramanmaraş’ı şenlendiren programda Üstad Bediüzzaman’ın üç hayat devrine değinildi.

HATİCE SOLAK - GAZİANTEP

Onun içtimai, siyasi ve imani konulara ait düsturlarını devam ettirmek noktasında Yeni Asya’ya büyük vazifeler düştüğüne vurgu yapıldı. Sunuculuğunu Selvanur Gündoğan’ın yaptığı programda Hatice Solak, Üç Said Dönemi siyasi ve sosyal hayat konulu ilk konuşmayı yaptı. Üstad Hazretlerinin üç hayat devrinin pişmanlık değil, bir tekâmül seyri olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Solak, Bediüzzaman Hazretlerinin devrin siyasi ve sosyal olayları üzerine her zaman müspet hareket ettiğini ve bakış açısının her zaman dine ve İslam’a hizmet etmek olduğunu dolayısıyla “Birinci Said” döneminde bu amacı için siyaseti bir basamak olarak değerlendirdiğini söyledi. Ülkede derin istibdat devrinin geleceğini öngörmesi ve hadisi şerifte haber verilen şahısla karşılaşması sonrasında ona siyasetle mukabele edilemeyeceğini anlaması üzerine de “İkinci Said” devrinde iman hizmetine Risale-i Nurların telifi ile devam ettiğine değinen Solak, konuşmasının son kısmında Üstad Hazretlerinin bu zamanda itiraz ve ittihamları izale etmek için matbuat lisanı ile konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi anlamına gelen beyanları ve 1950’lerden sonra ülkede demokrasi ve hürriyet havasının hakim olması üzerine İslam ve din adına siyasi ve sosyal olayları tekrardan talebelerine takip ettirmeye başlaması ve Kur’an hakikatlerini ilan etmek üzere gazetenin bir ihtiyaç olarak doğuşuna vurgu yaptı. Solak, ayrıca, “Üç Said’i farklı düşünmeyelim Üstadımızı üç şahsiyetiyle birlikte anlayalım” temennisinde bulundu.

Yeni Asya’nın neşir vazifesi

Zeynep Ağaçkesen ise, Yeni Asya’nın serencamına, kuruluş gayesi ve hizmet metotlarına ve geçmişten günümüze yaptığı çalışmalara değindi. Ağaçkesen, neşir vazifesinin önemine vurgu yaparken, satır aralarında gazetelerin vazifelerine de değinerek, gazetemizin okuyucuları içinde birleştiricilik rolüne ve neşir vazifesini büyük oranla omuzladığını, gazetemizin bizim ellerimizin yetişemeyeceği yerlere yetiştiğini aktararak biz okurlara düşen vazifenin dar dairede mesleğimizin bir diğer esası olan uhuvvet ve kardeşlik düsturlarına azami dikkat etmek olduğunu ifade etti. Program Merve Aslan’ın gazete yazısı okuması ile devam etti ve Pervin Korkmaz’ın şiir dinletisi ile son buldu… Programda ayrıca daha nice 55. yılların olsun Yeni Asya dileklerinde bulunuldu.