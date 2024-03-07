"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

G.Antep ve K.Maraş’ta 55. yıl coşkusu

07 Mart 2024, Perşembe
Gaziantep ve Kahramanmaraş okuyucuları, Yeni Asya’nın 55. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Gaziantep genç Yeni Asya okuyucuları tarafından hazırlanan ve Kahramanmaraş’ı şenlendiren programda Üstad Bediüzzaman’ın üç hayat devrine değinildi.

HATİCE SOLAK - GAZİANTEP

Onun içtimai, siyasi ve imani konulara ait düsturlarını devam ettirmek noktasında Yeni Asya’ya büyük vazifeler düştüğüne vurgu yapıldı. Sunuculuğunu Selvanur Gündoğan’ın yaptığı programda Hatice Solak, Üç Said Dönemi siyasi ve sosyal hayat konulu ilk konuşmayı yaptı. Üstad Hazretlerinin üç hayat devrinin pişmanlık değil, bir tekâmül seyri olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Solak, Bediüzzaman Hazretlerinin devrin siyasi ve sosyal olayları üzerine her zaman müspet hareket ettiğini ve bakış açısının her zaman dine ve İslam’a hizmet etmek olduğunu dolayısıyla “Birinci Said” döneminde bu amacı için siyaseti bir basamak olarak değerlendirdiğini söyledi. Ülkede derin istibdat devrinin geleceğini öngörmesi ve hadisi şerifte haber verilen şahısla karşılaşması sonrasında ona siyasetle mukabele edilemeyeceğini anlaması üzerine de “İkinci Said” devrinde iman hizmetine Risale-i Nurların telifi ile devam ettiğine değinen Solak, konuşmasının son kısmında Üstad Hazretlerinin bu zamanda itiraz ve ittihamları izale etmek için matbuat lisanı ile konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi anlamına gelen beyanları ve 1950’lerden sonra ülkede demokrasi ve hürriyet havasının hakim olması üzerine İslam ve din adına siyasi ve sosyal olayları tekrardan talebelerine takip ettirmeye başlaması ve Kur’an hakikatlerini ilan etmek üzere gazetenin bir ihtiyaç olarak doğuşuna vurgu yaptı. Solak, ayrıca, “Üç Said’i farklı düşünmeyelim Üstadımızı üç şahsiyetiyle birlikte anlayalım” temennisinde bulundu.

Yeni Asya’nın neşir vazifesi

Zeynep Ağaçkesen ise, Yeni Asya’nın serencamına, kuruluş gayesi ve hizmet metotlarına ve geçmişten günümüze yaptığı çalışmalara değindi. Ağaçkesen,  neşir vazifesinin önemine vurgu yaparken, satır aralarında gazetelerin vazifelerine de değinerek, gazetemizin okuyucuları içinde birleştiricilik rolüne ve neşir vazifesini büyük oranla omuzladığını, gazetemizin bizim ellerimizin yetişemeyeceği yerlere yetiştiğini aktararak biz okurlara düşen vazifenin dar dairede mesleğimizin bir diğer esası olan uhuvvet ve kardeşlik düsturlarına azami dikkat etmek olduğunu ifade etti. Program Merve Aslan’ın gazete yazısı okuması ile devam etti ve Pervin Korkmaz’ın şiir dinletisi ile son buldu… Programda ayrıca daha nice 55. yılların olsun Yeni Asya dileklerinde bulunuldu.

 

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul’da seçmen sayısı azaldı

    Bu vahşete seyirci kalınamaz

    İsrail’le ticarete suç duyurusu

    Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

    Fransa Ulusal Meclis Başkanı İsrail'e "koşulsuz desteğinden" geri adım attı

    İran Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde patlama: 1ölü 3 yaralı

    Ramazan sofraları nasıl kurulacak?

    Vergiler faize gidecek ama yetmeyecek

    Biden’a oy verenler: İsrail’e silah vermeyin

    Usulsüzlüklerin bilançosu ağır

    Vatandaşın hali perişan

    'Medya hükümet kontrolünde, demokratik tartışma ortamı yok'

    İstanbul’da yaşama maliyeti 55 bini geçti

    Gitmek mi zor, kalmak mı? - Genç Yorum Dergisi Mart 2024 sayısı çıktı

    Enflasyon yüzde 50’nin altına düşmez

    İhalesiz özelleştirmeye ikinci iptal

    İlaç yokluğu ciddi bir risk

    Emekli maaşları: Nereden nereye?

    ABD: Çocuk ölümleri kabul edilemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yalçınkaya sonrası Yargıtay kararları
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay Adem Sözüer’e ne diyecek?
    Cevher İLHAN

    İktidarın iflas itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP politikalarının dindarlıkla ilgisi yok
    Süleyman KÖSMENE

    Kimi seçelim?
    Faruk ÇAKIR

    “Bu yol yanlış” diyenler
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet, küllî ve halis bir şükür ister
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Günaydın

    “Bu gece Allâh sana güldü!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.