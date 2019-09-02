Herkes için öfke kontrolü şart

Giderek artan şiddet olaylarına karşı yediden yetmişe herkesin öfke kontrolüne ihtiyaç duyduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Toplum olarak son günlerde o kadar çok şiddet olayına tanık oluyoruz ki ‘bunlar bizim insanımız olamaz’ diyoruz. İnsanlar tek kelimeyle cinnet geçiriyor. Tüm bu yaşananlar, toplumun psikolojisinin bozulduğunun göstergesi. Şiddetin bu boyutlara ulaşmasının altında yatan sebepler masaya yatırılmalı. Yediden yetmişe hepimizin öfke kontrolüne ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak öfke kontrolü eğitimi başlatmalı ve bu konuda öncü olmalıyız” dedi.

“Günümüzde şiddet o kadar arttı ki artık haberleri izlemek bile istemiyoruz” diye konuşan Palandöken, “Her gün bir kadın ya çocuklarının, ya da ailesinin gözü önünde, yüreğimiz dayanamayacak bir biçimde aşağılıkça öldürülüyor. Eskiden de karı koca kavgaları olurdu ancak bir şekilde orta yol bulup düzelirdi. Şimdiyse insanlar adeta cinnet geçiriyor. Hem Elhamdülillah Müslümanız diyoruz hem de kadına şiddet uyguluyoruz. Bu asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ankara -Recep Gören

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