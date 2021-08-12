İllere göre Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 olarak kaydedildi. Son bir haftada 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Son bir haftada 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu. AA

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