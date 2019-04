İsrafın maliyeti büyük

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu verilerine göre Türkiye’de yemek israfının maliyeti yıllık 214 milyar lirayı buluyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu verilerine göre Türkiye’de yemek israfının maliyeti yıllık 214 milyar lirayı buluyor. Türkiye’de yılda 1,7 milyar adet ekmek, 18 milyon ton sebze ve meyve tüketilmeden çöpe atılıyor. Yemek israfı, son zamanlarda küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapında üretilen tüm yenilenebilir gıdanın üçte biri israf oluyor. Bu miktarın 1.3 milyar ton civarında olduğu düşünülüyor. Bunun küresel maliyeti ise yaklaşık 750 milyar dolar… Türkiye’de ise yemek israfının toplam bedeli 214 milyar TL.. Yemek israfı, hemen hemen bütün ülkelerin gündeminde ilk sıralarda yerini alırken Birleşmiş Milletler’in 2018’de yayımladığı son Açlık Raporu’na göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Dünyadaki yemek israfının sadece yüzde 25’i ile açlık sınırında olan, yetersiz beslenen 795 milyon insan doyabiliyor.

Toplumlar daha çok bilinçlendirilmeli

Yemek israfı konusunda ortaya konan veriler ciddî bir küresel sorun ile karşı karşıya olduğumuzu ispatlar nitelikte. Gıda atıkları dolayısıyla her yıl ortama 984 milyar Dolar ekonomik kayıp oluyor. Yiyeceklerin yüzde 90’ı çok erken atılıyor. Dünyada üretilen yiyeceklerin her yıl yüzde 33’ü israf ediliyor. Satın alınan yiyeceklerin yüzde 20’si hiçbir zaman yenmiyor. Dünyada üretilen meyve ve sebzelerin her yıl yüzde 45’i israf ediliyor. Sofra Compass Group Türkiye, herkesi yemek israfıyla mücadeleye ve sosyalmedyada #YemekİsrafınıDurdur hastagini takip etmeye davet ediyor. Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok ülkesinde küresel bir sorun haline gelen yemek israfı konusunda toplumların daha çok bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bugün dünyadaki yemek israfı verilerine baktığımızda rakamlar besin atıklarının global bir sorun olduğunu ispatlar nitelikte. Araştırmaları incelediğimizde yemek atıkları dolayısıyla her yıl ortalama 984 milyar Dolar ekonomik kayıp olduğunu ve bunun sebebinin de her bireyin yılda ortalama 227 kilo gıdayı çöpe atması neticesiyle oluştuğunu görüyoruz” dedi. İstanbul- Yeni Asya