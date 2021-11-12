Kanser vak’alarında artış bekleniyor

20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde “Pandemi ve Kronik Hastalıklar” başlıklı sunum yapan Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saatçi, Kovid-19 salgını döneminde kronik hastalıkların ihmal edildiğini belirtti.

Saatçi, salgının ilk 4 ayında kalp yetmezliği ve diyabet gibi rahatsızlığı olan ve Kovid-19’a yakalanan hastaların sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarının 6, ölüm oranlarının ise 12 kat arttığının tesbit edildiğini aktardı. Kovid-19’la mücadele esnasında kanser taramaları ve tedavilerinin aksadığını aktaran Saatçi şunları kaydetti: “Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri teşhisi konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede teşhislerin konulmasına sebep oldu.