Kızamık, HIV, sıtma ve tüberküloz vakalarında artış

Türkiye’ye yoğun şekilde yaşanan sığınmacı göçüyle birlikte bulaşıcı hastalıkların sayısında artış yaşandığını açıklayan Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Ülkemize giriş yapan göçmenlerin nasıl hastalık taşıdığını bilmiyoruz. Ancak, hastaneye gelirse tespit ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Klinik Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Bizde görülmeyen kızamık, Suriyeli ve diğer uyruklu sığınmacıların özellikle Türkiye’ye gelmesi sonrası artış gösterdi. Onların çocuklarındaki aşı oranları düşük olduğundan dolayı yavaş yavaş bizde de görülmeye başlandı” dedi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Afrika’dan gelenlerde HIV virüsü bulaşma riskiyle karşı karşıyayız. Bu kişiler bir yolla Türkiye’ye geliyor ve hiçbir sağlık kontrolünden geçmeden giriş yapıyorlar” dedi. Haber Merkezi

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