"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Kontrolsüzlük büyük risk

16 Ocak 2022, Pazar 23:22
Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun aldığı son kararlarla ilgili olarak “Bakanlık eliyle oluşturulan bu kontrolsüzlük hali her yurttaşımızı potansiyel Covid-19 vak’asına dönüştürerek toplumu riske atmaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs Bilim Kurulu’nun aldığı son kararları, yazılı açıklama ile değerlendirdi. Salgına karşı hayata geçirilmesi gereken politikaların da yer verildiği açıklama, şöyle: “Bilim Kurulu toplantısında temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları alınmıştır. Bu kararları kamuoyuna açıklayan Sağlık Bakanı ve bireysel tedbirlerle salgının Şubat ayında kontrol altına alınacağını öngören salgının merkez üssü İstanbul’un il sağlık müdürünün yaklaşımları ise pandemi karşısında teslimiyeti işaret etmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yetmezlikleri, ekonomik kriz; liyakatsiz Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüğü yöneticileri, salgını kontrol altına alamamış ve kendi haline bırakmıştır. Yüksek sayıdaki ölümlere de kayıtsız kalınan bu kendi haline bırakma durumu yeni değildir ve bu durum salgının başından bu yana sürmektedir. Bilimsel temellerden yoksun son açıklamalar, Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin pandemiyi yönet(e)meme sürecinde artık pes ettikleri aşamadır.

BİLİMSEL OLARAK KABUL EDİLEMEZ

Virüsün bulaşıcılığının artması sebebiyle test ve aşının özendirilmesi; etkin ve hızlı bir aşılama programı gerekirken Sağlık Bakanlığı’nın aldığı son kararlar bilimsel olarak kabul edilemez. Dolayısıyla kararların sağlık çalışanları ile toplumu karşı karşıya getirme, sağlıkta şiddeti arttırma ihtimali yüksektir. Test sayısının azaltılması, hastalığın gerçek boyutunun toplum tarafından anlaşılamamasına sebep olmaktadır. Bakanlık eliyle oluşturulan bu kontrolsüzlük hali her yurttaşımızı potansiyel Covid-19 vak’asına dönüştürerek toplumu riske atmaktadır. Kamu otoritesinin topluma sunduğu mesaj bu iken sağlık çalışanlarına yönelik politikaları da benzerdir, zira bu kararlar ve uygulamalar sonrası sağlık kurumlarında da herhangi bir önlemin alınmaması, sağlık emekçilerinin hayatlarının da hiçe sayıldığını göstermektedir.

 

Alınması gereken tedbirler

TTB, alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: Toplumsal ve bireysel önlemler birlikte yaşama geçirilmelidir. Aşısızların ve eksik aşılıların etkin ve hızlı bir kampanya ile aşılanmaları sağlanmalıdır. PCR yanında hızlı testlerden de yararlanılmalı; günlük yapılan test sayısı yükseltilmeli; temaslı ve risk gruplarının taramaları hızlı tarama testi ile yapılmalıdır. Bulaştırma potansiyeli olan yakın temaslı kişiler, hatırlatma dozu yapılmış olsalar dahi karantinaya alınmalıdır. İzolasyon ve karantina altına alınan aileler için adı konulmuş bir ekonomik ve sosyal destek programı uygulanmalıdır. Bulaşı arttırma potansiyeli olan barınma koşullarına sahip aile fertleri için karantina dönemini geçireceği kamusal yerler sağlanmalıdır. Ücretsiz ve nitelikli maskenin Omicron varyantı pikinde yaşamsal olduğunu hatırlatıyoruz. Riskli yerlerde çalışanlarda N95 maske dağıtılmalıdır. Kalabalıklaşmalardan kaçınmak için tedbirler alınmalıdır. Toplu yaşam yerlerinin kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılmalıdır.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hekimoğlu İsmail dualarla

    Kredi borçluları 35 milyona dayandı

    İhanet suçlaması asırlık hastalık

    Provokasyona değil, derdimi anlatmaya gittim

    KHK’lı babanın oğlu intihar etti

    Asıl kıyamet Şubat faturalarında

    İstanbul’da konut fiyatları yüzde 105 arttı

    Yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı aşısız

    Hastanelerde randevu yok

    Kontrolsüzlük büyük risk

    Kazakistan raporu: 225 kişi öldü

    2. yarı yılda iyimseriz

    Hükümet kontrolü elinden kaçırdı

    Meclis’te ek zam mesaisi sürecek

    Enflasyonun bunalttığını biliyoruz

    Myanmar’ın devrik lideri 160 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya

    Japonya'daki vaka sayılarında rekor artış

    Somali'de bombalı saldırı: Hükümet sözcüsü Moalimuu yaralandı

    Bolu'da kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Hekimoğlu İsmail
    Genel

    KHK’lı babanın oğlu intihar etti
    Şükrü BULUT

    Enes Kara üzerinden İslâmiyete ve Kur’ân’a saldırı...
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın önemi bir kez daha görüldü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Halil Çelik

    Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) göçtü öte âleme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sohbet halkamız genişliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Cüz’î irade meselesi
    Genel

    Kredi borçluları 35 milyona dayandı
    Genel

    İstanbul’da konut fiyatları yüzde 105 arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.