Kovid-19 ölü doğum riskini de arttırıyor

ABD’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hamilelerde ölü doğum riskinin normalden yüksek olduğu, Delta varyantının ise riski dört kata kadar artırdığı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı rapora göre, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastane gerçekleşen yaklaşık 1,2 milyon doğumda, enfekte olmamış kadınlarda 155’te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının Kovid-19 geçiren hamile- lerde 80’de 1’e yükseldiği tesbit edildi. Kovid-19’a yakalananlar arasında kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayan, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranının arttığı bildirildi. AA

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